Vitória não basta e Capital é eliminado pelo Botafogo na Copa do Brasil

O prejuízo da goleada sofrida na partida de ida fez a diferença e o Capital foi eliminado da Copa do Brasil, mesmo com a vitória por 1 x 0 sobre o Botafogo, nesta quinta-feira (22/5), no Mané Garrincha. Apesar de ter a minoria dos quase 15 mil torcedores no estádio, o time candango surpreendeu o alvinegro e se despediu da competição na terceira fase com direito a golaço de Rodriguinho para dar moral na disputa da Série D.

Estreante no principal torneio nacional de mata-mata, a equipe do Distrito Federal conquistou a primeira vitória sobre um adversário de Série A na história. Fundado em 2005 e na elite do quadradinho desde 2019, a SAF candanga havia disputado apenas partidas locais e amistosos antes da atual temporada e deu um novo passo na tentativa de consolidação no futebol brasileiro.

Mesmo precisando diminuir o a conta alta do jogo anterior, quando perdeu de 4 x 0 no Rio de Janeiro, o Capital preferiu deixar o Botafogo com a bola e tentar a sorte no contra-ataque. Em uma das oportunidades, Wallace Pernambucano dividiu com Léo Linck para tentar completar um cruzamento, mas o goleiro levou a pior ao cair em cima do ombro e foi substituído chorando para entrada do reserva Raul. O suplente até fez uma boa defesa em finalização do camisa 9, mas mal sabia o que estava por vir.

Em tentativa de chegada do alvinegro, Elias Manoel tocou errado para trás e armou a chance para a Coruja. Deysinho serviu Rodriguinho, que soltou uma bomba do meio da rua para encobrir Raul e abrir o placar para o Capital com um golaço.

Minoria do Mané Garrincha, a torcida do time candango esboçou gritos pedindo pela virada. Enquanto isso, o Botafogo seguiu com o controle das ações, porém os homens de frente não conseguiram se encontrar. As principais chances foram justamente com os defensores, primeiro com Alex Telles, carimbando a trave em cobrança de falta, depois com Mateo Ponte, que invadiu a área pela direita e parou em Reynaldo. O goleiro ainda fez milagre no rebote, impedindo a tentativa de Nathan Fernandes de dentro da pequena área.

Condicionadas pela chuva, as torcidas murcharam no segundo tempo e o jogo também caiu de nível. Os dois times somaram muitos erros e as poucas chances perigosas pararam em intervenções dos goleiros, com exceção da oportunidade desperdiçada por Richardson. O zagueiro ficou livre na pequena área após escanteio de Rodriguinho, porém mandou por cima do travessão e o Capital não teve mais forças para buscar a virada milagrosa.

Apesar da eliminação, a Coruja ganhou créditos para chegar embalado no próximo compromisso pela Série D, contra o Goianésia, no domingo (25/5), às 17h30, fora de casa, pelo grupo A5. Do outro lado, o Botafogo terá folga do Campeonato Brasileiro e volta à campo na próxima terça-feira (27/5), para encarar a Universidad do Chile pela Libertadores.

Ficha técnica

Capital 1 x 0 Botafogo

Copa do Brasil, terceira fase, partida de volta

CAPITAL – Reynaldo; Vinícius, Pedro Romano, Richardson e Renan; Maycon (Lucas Oliveira), Erick Varão e Rodriguinho (Mateus Anderson); Deysinho (Adílio), Wallace Pernambucano (Quarcoo) e Tobinha (Falcão). Técnico: Felipe Surian

BOTAFOGO – Léo Linck (Raul); Mateo Ponte, Danilo Barbosa, Serafim (Kauê Rodrigues) e Alex Telles (Vitinho); Newton, Kauan Lindes (Jeffinho) e Patrick de Paula; Nathan Fernandes, Santi Rodriguez e Elias Manoel (Rwan Cruz). Técnico: Renato Paiva

Gols: Rodriguinho, aos 30 minutos do primeiro tempo.

Cartões amarelos: Tobinha (Capital); Serafim, Kauan Lindes, Alex Telles e Renato Paiva (Botafogo)

Data e hora: quinta-feira (22/5), às 21h30

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília

Arbitragem: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Público: 14.636

Renda: R$ 1.035.245,70