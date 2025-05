Bragantino goleia na Copa do Brasil em noite de gala de Lucas Barbosa

Lucas Barbosa marca três gols e é o grande destaque da goleada do Bragantino em cima do Criciúma - (crédito: Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

O Red Bull Bragantino está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Afinal, na noite desta quinta-feira (22), no Estádio Municipal, em Bragança Paulista, o Massa Bruta Goleou impiedosamente com autoridade o Criciúma por 6 a 0. Assim, reverteu a desvantagem da ida — quando perdeu por 1 a 0 — garantindo a classificação direta sem necessidade de pênaltis. A vaga rendeu ao clube uma premiação de R$ 3,6 milhões.

Destaque da noite: Lucas Barbosa brilha com três gols

O grande nome da partida foi Lucas Barbosa. O atacante viveu sua melhor noite com a camisa do Bragantino, marcando três gols: um de pênalti no primeiro tempo e outros dois de cabeça na etapa final. Lucas Sasha, também em cobrança de pênalti, abriu o placar. Borbas que entrou na etapa final, fez os outros dois gols. Masmdestaque também para Jhon Jhon com belas assistências.

Pênalti infantil e domínio tático do Massa Bruta

O Criciúma entrou em campo com um esquema de três zagueiros, claramente desenhado para segurar o ímpeto do Bragantino e sustentar a vantagem do empate. No entanto, um erro infantil do goleiro Kauã Moroso mudou o rumo da partida. Ao tentar socar a bola, ele acertou a cabeça de Lucas Sasha. Pênalti marcado. Mesmo batendo mal, no meio do gol, Sasha colocou o time paulista em vantagem: 1 a 0.

Aos 12 minutos, veio o segundo golpe no Criciúma. Em novo pênalti, desta vez após toque de mão de Marcelo Benevenuto dentro da área, Lucas Barbosa bateu e ampliou: 2 a 0. Com o resultado parcial eliminando o seu time, o técnico Eduardo Baptista mudou o esquema. Afinal sacou Benevenuto (já amarelado) para a entrada do atacante João Carlos desfazendo a ideia de três zagueiros.

Criciúma tenta reagir, mas Bragantino goleia

O Criciúma quase descontou após erro de Capixaba, que inverteu uma bola. Mas entregou nos pés de Diego Gonçalves. O atacante finalizou com perigo, mas Cleiton fez grande defesa, garantindo o 2 a 0 até o intervalo.

Na volta do segundo tempo, o Bragantino não deu chances para reação. Aos 7 minutos, Lucas Barbosa marcou de cabeça, após escanteio cobrado por Jhon Jhon: 3 a 0. Já em vantagem confortável, o Massa Bruta administrou o resultado. Contudo teve tempo para construir a goleada. Aos 16, com Borbas, que entrara no intervalo, finalizando após passe de Jhon Jhon.

E teve mais: aos 25, o inspirado Lucas Barbosa, de cabeça, fez seu terceiro gol, escorando cruzamento de Laquintana da direita. N0 fim, Borbas, mesmo sem jeito, recebeu na área e beteu cruzado. Assim, fez o sexto gol do Bragantino. Enfim, noite de gala do Massa Bruta.

BRAGANTINO 6X0 CRICIÚMA

3ª fase da Copa do Brasil – Jogo de volta

Data: 22/05/2025

Local: Estádio Municipal, Bragança Paulista (SP)

Gols: Lucas Sasha, de pênalti, 7’/1ºT (1-0); Lucas Barbosa, de pênalti, 22’/1ºT (2-0). Lucas Barbosa, 4’/2ºT (3-0); Borbas, 15’/2ºT (4-0); Lucas Barbosa, 22’/2ºT (5-0); Borbas, 42’/2ºT (6-0)

BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Juninho Capixaba (Guilherme, 31’/2ºT); Gabriel (Fabinho, 17’/2ºT), Matheus Fernandes e Jhon Jhon (Athirson, 29’/2ºT); Lucas Barbosa, Vinicinho (Laquintana, 17’/2ºT) e Sasha (Borbas, Intervalo). Técnico: Fernando Seabra

CRICIÚMA: Kauã Moroso; Rodrigo Fagundes, Marcelo Benevenuto (João Carlos, 31’/1ºT) e Luciano Castán; Marcinho (Yan Souto, 25’/2ºT), Morelli (Zé Gabriel, 17’/2ºT), Matheus Trindade, Juninho (Heito Roca, Intervalo) e Marcelo Hermes; Neto Pessoa (Sassá, Intervalo) e Diego Gonçalves. Técnico: Eduardo Baptista

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Cartões Amarelos: Gabriel (BGT); Marcelo Benevenuto (CRI)

