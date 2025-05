Sonolento, Botafogo avança às oitavas da Copa BR com derrota para o Capital

Desinteressado no jogo de volta da terceira fase desta edição da Copa do Brasil, o Botafogo, com muitos reservas, perdeu para o Capital (DF), da Quarta Divisão, por 1 a 0, nesta quinta-feira (22), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Como venceu na ida, no Nilton Santos, por 4 a 0, o Glorioso se classificou para as oitavas de final.

Golaço do Capital

Não importa se é o time A, B, C, D ou E. O Botafogo não pode sair perdendo um tempo para uma equipe da Série D do Campeonato Brasileiro. Na primeira etapa, Rodriguinho mandou um míssil do meio da rua e acertou o ângulo do goleiro Raul, que havia substituído Linck, lesionado. O Glorioso teve uma bola na trave de Telles e um gol ridículo perdido por Nathan. Mas muito pouco. Um time paupérrimo em criação.

Botafogo encontra o remédio para insônia

O Capital jogou tudo o que sabe no lance do 1 a 0. Parou por aí e não teve mais pernas para tirar o sono do Botafogo. O time alvinegro, por sua vez, demonstrou pouco interesse em empatar. Parecia torcendo para o juiz apitar o fim do jogo para se preparar, enfim, para o duelo contra a Universidad de Chile. O embate é pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

CAPITAL 1×0 BOTAFOGO

Jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil

Data e hora: 22/05/2025, às 21h30

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Gols: Rodriguinho, 30’/1ºT (1-0)

CAPITAL: Reynaldo; Vinícius, Richardson, Romano e Renan; Varão, Maycon, Rodriguinho (Matheusão, 9’/2ºT) e Deysinho (Adílio, 9’/1ºT); Tobinha (Falcão, Intervalo) e Wallace (Quarcoo, 37’/2ºT). Técnico: Felipe Surian

BOTAFOGO: Linck (Raul, 13’/1ºT); Ponte, Barbosa, Serafim (Kauê, 35’/2ºT) e Telles (Vitinho, 13’/2ºT); Newton, De Paula, Santi e Lindes (Jeffinho, 13’/2ºT); Nathan Fernandes e Elias (Rwan, 13’/2ºT). Técnico: Renato Paiva

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistentes: Daniella Coutinho Pinto (BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

VAR: Leonardo Rotondo Pinto (MG)

Cartão Amarelo: Tobinha (CAP); Serafim, Lindes, Telles, Paiva (BOT)

Cartão Vermelho:

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.