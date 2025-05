No retorno de Neymar, Santos perde para o CRB nos pênaltis e está fora da Copa do Brasil

Santos ficou no empate no tempo regulamentar e foi eliminado nos pênaltis - (crédito: Foto: Divulgação/Santos FC)

O Santos segue vivo está fora da Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira (22), no retorno de Neymar aos gramados, o Peixe empatou sem gols com o CRB no tempo regulamentar, mas perdeu nos pênaltis por 5 a 4.

Agora o Santos vai em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro. Na 19ª colocação, o Peixe vai até Salvador para encarar o Vitória, no próximo domingo (25). Já o CRB, que quer se manter no G4 da Série B, visita o Botafogo-SP, na segunda-feira (26).

Jogo truncado e poucas oportunidades

A partida começou com o Santos tendo mais posse de bola, criando mais. Entretanto, a primeira oportunidade foi do CRB. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Matheus Ribeiro, que chutou forte para boa defesa de Brazão. O Peixe respondeu na sequência, quando Deivid Washington recebeu no meio, girou e deu bom passe para Barreal finalizar e parar em Matheus Albino.

O jogo ficou muito truncado, com poucos espaços e a bola travada no meio de campo. O Galo conseguiu aparecer mais no ataque e quase conseguiu marcar antes do intervalo. Breno Herculano fez um bom pivô e deu o passe para Danielzinho, que chutou para defesa, com as pernas, de Brazão.

Goleiros brilham e decisão vai para os pênaltis

A segunda etapa começou da mesma que forma que terminou o primeiro, sem muito brilho. O CRB voltou a assustar em chute de fora da área de Higor Meritão, que parou em uma defesaça de Brazão.

Aos 20′ veio o momento mais esperado: o retorno de Neymar. No seu primeiro toque na bola, o craque deu um belo passe de trivela para Souza invadir e chutar para defesa de Matheus Albino. Na sequência, o ídolo cruzou na cabeça de Thaciano, que subiu sozinho e cabeceou para a defesa do goleiro. Depois foi a vez de Guilherme arriscar de longe e parar em defesa do arqueiro do Galo.

O jogo ficou mais animado na reta final e o CRB voltou a assustar. Rafinha recebeu na área e chutou para defesa de Brazão. Depois, Vinícius Nunes cruzou na área e Mikael, na pequena área, mandou para fora, em uma chance inacreditável. No minuto seguinte, Neymar quando deu troco, em um chute colocado no canto, mas parou em mais uma grande defesa de Matheus Albino. Sem mais chances, a decisão da vaga foi para os pênaltis.

Guilherme e Zé Ivaldo erram e Santos é eliminado

Nas penalidades, Higor Meritão começou marcando para o Galo. Depois, Neymar não desperdiçou o dele. Brazão apareceu na seguinte para voar no canto e defender a cobrança de Fernando Henrique, Só que Guilherme mandou para fora e deixou tudo igual. Matheus Ribeiro colocou no canto para voltar a balançar as redes. Tómas Rincón colcoou no mesmo canto e manteve a série empatada.

Na quarta cobrança, Segovia bateu no meio para fazer o terceiro para o CRB. Tiquinho também fez o dele. Na última, Henri quase parou em Brazão, mas anotou e mandou a pressão para Gabriel Bontempo, que tirou de Matheus Albino e mandou a decisão para as alternadas.

Nas alternadas, Weverton marcou e Zé Ivaldo parou em Matheus Albino, que garantiu a vaga do CRB e a eliminação do Santos.

CRB 0 (5) X (4) 0 SANTOS

Jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil

Data: 22/05/2025

Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)

Gols: –

CRB: Matheus Albino; Weverton, Henri, Luis Segovia e Matheus Ribeiro; Gegê (Lucas Kallyel, 35’/2ºT) , Higor Meritão e Danielzinho (Fernando Henrique, 44’/2ºT) e Gegê; Thiaguinho (Rafinha, 20’/2ºT), Douglas Baggio (Vinícius Nunes, 35’/2ºT) e Breno Herculano (Mikael, 20’/2ºT). Técnico: Eduardo Barroca

SANTOS: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael (Gabriel Bontempo, 20’/2ºT) e Rollheiser (Neymar, 20’/2ºT); Barreal (Thaciano, 13’/2ºT), Deivid Washington e Guilherme. Técnico: Cleber Xavier

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Lucas Kallyel (CRB); Souza (SFC)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.