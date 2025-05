Augusto Melo anuncia coletiva no CT do Corinthians após indiciamento no Caso VaideBet

Pouco depois de Augusto Melo ser oficialmente indiciado pela Polícia Civil de São Paulo por envolvimento no caso com a empresa VaideBet, a defesa do presidente do Corinthians se pronunciou na noite desta quinta-feira (22).

O mandatário, que sofre investigação por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro envolvendo a antiga patrocinadora máster do clube, disse que recebeu com “incredulidade” e “indignação” a notícia sobre o indiciamento. Além disso, comunicou que fará suas considerações finais quando houver a conclusão da análise integral do inquérito.

Augusto Melo reiterou que não tem envolvimento algum com irregularidades inerentes ao caso. E chamou para si o mérito por oportunizar o “maior contrato de patrocínio da história do futebol sul-americano”.

Por fim, Melo tratou de convocar uma coletiva de imprensa para esta sexta (23), ao lado do seu advogado, Dr. Ricardo Cury. A entrevista se dará no CT Dr. Joaquim Grava a partir das 15h (de Brasília).

Confira, na íntegra, a nota da assessoria de Augusto Melo

“A defesa do presidente Augusto Melo recebeu com incredulidade e indignação o relatório final do inquérito, divulgado na noite desta quarta-feira (22), e informa que fará suas considerações oficiais assim que concluir a análise integral do documento.

Reitera-se a convicção de que o presidente Augusto Melo não possui qualquer envolvimento com eventuais irregularidades relacionadas ao caso.

O presidente foi o responsável por viabilizar o maior contrato de patrocínio máster do futebol sul-americano, tendo recebido a proposta, encaminhado aos departamentos competentes e firmado o contrato com a aprovação de todos os setores envolvidos. Esse foi o único papel desempenhado por ele no processo.

O advogado Dr. Ricardo Cury e o presidente Augusto Melo concederão entrevista coletiva nesta sexta-feira (23), às 15h, no CT Dr. Joaquim Grava.”

