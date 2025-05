Cléber Xavier enfatiza dor com eliminação e momento ruim do Santos na temporada

Cléber Xavier ainda não venceu no comando do Santos - (crédito: Foto: Reprodução/Santos TV)

O Santos acrescentou mais uma decepção para sua temporada. Na noite desta quinta-feira (22), o Peixe acabou sendo eliminado da Copa do Brasil após perder para o CRB, nos pênaltis, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

O Alvinegro já soma sete partidas sem vitória. Cinco delas foram sob o comando de Cléber Xavier. O treinador ainda não venceu pelo Santos e sabe que o momento é difícil. O técnico apontou que a partida contra o CRB foi a que o seu time mais conseguiu criar, mas isso não bastou.

“É a realidade, são cinco jogos, apenas um gol marcado. Este foi um dos jogos que a gente criou mais situações, mas a bola, novamente, não entrou. É ruim, é duro, e é trabalhar, não tem outra alternativa. Amanhã a gente faz a análise do jogo e já começa a se preparar para enfrentar o Vitória”, afirmou.

Para o treinador, a eliminação causa muita dor. Xavier recordou que o Santos não conseguiu fazer um bom jogo na Vila Belmiro e que teve possibilidades para sair com a classificação no Rei Pelé, e ressaltou que a situação é complicada.

“Dói muito, em qualquer circunstância. Perder é ruim, ser eliminado é pior ainda. Ser eliminado em uma competição muito importante, em que o Santos já foi campeão e a gente buscava, com certeza, a passagem. Infelizmente não conseguimos definir bem o jogo em casa. Trouxemos para cá com chances, mas não conseguimos. A dor é grande e é hoje. A dificuldade é muito grande para esse momento, mas temos que seguir trabalhando”, destacou.

Retorno de Neymar

A volta de Neymar, após mais de um mês, era um dos grandes atrativos da partida do Rei Pelé. O craque atuou por 30 minutos e participou bem do jogo. Xavier comentou que o jogador estava bem nos treinamentos ao longo da semana e que vai avaliar sua permanência para o confronto contra o Vitória, no domingo (25).

“Trabalhamos ele nestes três dias em que ele esteve com o grupo. Trabalhou bem, evoluiu bem, demos para ele 30 minutos do jogo. Sentimos ele bem, com aquela participação de assistência e outra de finalização. Como falei, agora é analisar a recuperação dele, deve treinar um tempo amanhã. A gente tem que cuidar muito da recuperação, não só a questão do Neymar, mas dos jogadores que estão voltando, que não têm uma sequência. O próprio Souza, que eu substituí no final do jogo, é um jogador que vinha há muito tempo sem uma continuidade, foi muito bem, e a gente tem que analisar com calma para definir o time para domingo”, concluiu.

