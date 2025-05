F1: Tudo sobre o GP de Mônaco, 8ª corrida da temporada de 2025

Não dá para falar da Fórmula 1 sem mencionar uma das provas mais charmosas da categoria, por isso a elite do automobilismo tem compromisso neste fim de semana para o Grande Prêmio de Mônaco, oitava etapa da temporada de 2025. A disputa no Principado recoloca os holofotes em Max Verstappen como candidato a dar trabalho para as McLarens de Oscar Piastri e Lando Norris, especialmente em um percurso de difícil ultrapassagem. As atividades em pista começam nesta sexta-feira (23/5), às 8h30, com o primeiro treino livre, enquanto a classificação é no sábado (24/5), às 11h, e a corrida será às 10h de domingo (25/5). Band, BandSports e F1 TV transmitem.

As atualizações nos carros da Red Bull na Emilia-Romagna surtiram efeitos e o tetracampeão conseguiu vencer sem ser pressionado pelos adversários, após assumir a liderança na segunda curva da primeira volta. Desta vez, o talento de Verstappen pode fazer uma diferença ainda maior, considerando que Monte Carlo é uma pista complicada para ultrapassar e o holandês foi soberano em circuitos com essa mesma característica, como no Japão e Ímola.

O percurso de rua em Mônaco é rodeado por muros e guardrails e possui apenas uma reta curta, então, além do risco elevado de batidas em caso de qualquer deslize, fazer manobras para subir de posição também é mais difícil. Por isso, a classificação de sábado ganha uma importância ainda maior e é tratada como a principal bateria de tomadas de tempo da temporada. Para tentar dar mais emoção, a F1 definiu que todos os pilotos devem fazer duas paradas obrigatórias e usar três tipos de pneus, passível de punição de 30 segundos para quem não cumprir.

Assim, as estratégias podem dar mais movimentação, mas o favoritismo segue concentrado no trio da liderança do campeonato, Piastri, Norris e Verstappen, especialmente pelas chances de chuva serem baixas durante a corrida. Correndo em casa, Charles Leclerc, da Ferrari, e o companheiro Lewis Hamilton também prometem brigar pelo pódio, considerando o bom desempenho dos carros na etapa passada. A Mercedes de George Russell e Kimi Antonelli pode surpreender, mas ainda aparenta estar um nível atrás das demais adversárias.

Passando para a parte de baixo do pelotão, Gabriel Bortoleto é a esperança do Brasil manter a tradição de performances positivas no Principado. O brasileiro da Sauber ainda busca os primeiros pontos na temporada de estreia na Fórmula 1, então a etapa em Monte Carlo é uma oportunidade de ouro caso tudo ocorra da melhor maneira, diferentemente da Emilia-Romagna, quando o jovem de 20 anos foi prejudicado pela estratégia da equipe e deu azar nos momentos de entrada do safety car.

“É ótimo poder correr em Mônaco. A atmosfera, a história e o desafio fazem esse fim de semana ser realmente icônico. O time está trabalhando duro nos bastidores para preparar e eu estive em Hinwil (sede da Sauber) para usar o simulador depois de Ímola. O último fim de semana não correu exatamente como eu esperava, mas tiveram pontos positivos que podemos construir em cima, especialmente em termos de ritmo. Estou animado de voltar à pista, ir em cada curva e dar tudo que tenho”, disse o Bortoleto.

Depois da corrida de Mônaco, a Fórmula 1 segue para a última parada da rodada tripla e retorna para o Grande Prêmio da Espanha, no domingo seguinte (1/6). Piastri lidera o campeonato de pilotos, com 146 pontos, seguido por Norris (133) e Verstappen (124). A McLaren está na frente entre os construtores, com 279, na frente de Mercedes (147) e Red Bull (131).

A pista

O percurso pequeno, de apenas 3.337 quilômetros, é praticamente de erro zero para os pilotos. Cercado de muros e barreiras de proteção, o traçado conta com apenas uma zona de DRS (sistema de redução de arrasto para aumentar a velocidade dos carros) e poucos pontos de ultrapassagem. Quando o assunto é curva, são 19 ao todo, a maioria de baixa, entre elas a mais lenta da Fórmula 1, o hairpin em frente ao hotel Fairmont Monte Carlo.

São mais de 4 mil mudanças de marcha durante as 78 voltas e uma das chaves é a tração e aderência na saída das curvas de baixa velocidade. Por isso, o composto C6 estará novamente disponível, o pneu super macio que estreou em Ímola.

Curiosidades sobre o GP de Mônaco

A tradição envolvendo o Grande Prêmio de Mônaco eleva a corrida ao posto de ser parte da tríplice coroa do automobilismo. A honraria vale apenas para os pilotos que venceram as três principais disputas no mundo dos motores: a prova de Monte Carlo, as 500 Milhas de Indianápolis e as 24 Horas de Le Mans. Apenas Graham Hill alcançou a glória. O bicampeão de F1 foi soberano no Principado em 1963, 1964, 1965, 1968 e 1969, venceu no oval em 1966 e a conquista na prova de resistência veio por último, em 1972.

As críticas sobre Mônaco pairam sempre sobre a monotonia e poucas ultrapassagens. Nelson Piquet, ex-piloto tricampeão da F1, disse ser como “andar de bicicleta dentro do quarto”. O Grande Prêmio de 2003 conseguiu a proeza de não contar com nenhuma ultrapassagem ao longo das 78 voltas. O número de giros, inclusive, é o maior da categoria, até porque Monte Carlo é circuito o que possui a menor distância total, a volta mais curta e a menor velocidade.

Independente disso tudo, quem amava o circuito de rua era Ayrton Senna. O brasileiro ganhou o apelido de “Rei de Mônaco” pelo domínio nas provas na cidade-estado, vitorioso em 1987, 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993. Os maiores vencedores depois do tricampeão são Graham Hill e Michael Schumacher, ambos com cinco, enquanto no grid atual quem fica na dianteira é Lewis Hamilton, com três triunfos.

Presente no calendário oficial desde 1950, o primeiro a ficar no lugar mais alto do pódio foi o argentino Juan Manuel Fangio, na bateria que marcou também a estreia da Ferrari na categoria.

Programação

Primeiro treino livre: sexta-feira (23/5), às 8h30

Segundo treino livre: sexta-feira (23/5), às 12h

Terceiro treino livre: sábado (24/5), às 7h30

Classificação: sábado (24/5), às 11h

Corrida: domingo (25/5), às 10h