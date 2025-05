Ex-jogador de Flu e Santos brilha como treinador do time feminino do PSG

Paulo César vive grande temporada com o time feminino sub-19 do PSG - (crédito: Foto: Divulgação / PSG)

Ex-lateral da Seleção Brasileira e com passagens por Santos, Fluminense e Paris Saint-Germain, o agora treinador Paulo César celebrou um fim de semana histórico no comando do futebol feminino do PSG. À frente da equipe sub-19, o brasileiro conquistou o título do Campeonato Francês da categoria, coroando um grande início de trabalho como técnico.

“Em dois anos de trabalho, ganhamos uma EsonCup, terminamos vice-campeões da França… E hoje somos campeões da França. Quero agradecer a cada um de vocês – jogadoras e staff – do fundo do meu coração, nada disto seria possível sem vocês. Também dedico uma parte do meu título de vice campeão D1 a vocês porque sem o que construímos juntos, meu trabalho nunca poderia ter sido reconhecido”, escreveu Paulo César nas redes sociais.

Paulo César começou a trabalhar como treinador nas categorias de base do Juventude em 2016, onde também comandou a equipe principal em 2017. Contudo, decidiu mudar de rota e foi se arriscar na França. No comando do PSG, começou no futsal e depois migrou para o futebol de campo feminino, assumindo a equipe sub-19, onde está até hoje.

Desde então, ele vem revolucionando a categoria não só pelos resultados, mas também pela filosofia de jogo e foco na formação de atletas. Sob seu comando, o clube alcançou números recordes de atletas que assinaram seus primeiros contratos profissionais em 2023. Assim, conseguiu consolidar um modelo eficaz de formação de talentos.

