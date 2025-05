Flamengo equilibra jogos em grama sintética, apesar de críticas

Depois da classificação na Copa do Brasil, o Flamengo volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro em que enfrenta o Palmeiras, às 16h, no domingo (25), no Allianz Parque. O elenco rubro-negro vai passar por uma avaliação da comissão técnica por conta do desgaste e do gramado sintético, que é alvo de polêmicas em todas as temporadas.

Por poupar alguns titulares diante do Botafogo-PB, o técnico Filipe Luís tende a utilizar os jogadores considerados titulares. O Fla, aliás, tem 18 pontos e busca se aproximar da liderança do líder Palmeiras, que soma 22 pontos. Titular em jogo da Copa do Brasil, o zagueiro Danilo expressou que nunca jogou em gramado sintético em sua carreira, mas indicou tendência por grama natural.

“Eu nunca joguei no gramado sintético, nem sei te falar. Realmente, eu acredito que jogar no gramado natural é sempre melhor. Essa é a minha opinião, não tenho nenhum problema em falar isso. Mas é o que tem, é o que a gente vai jogar contra Palmeiras. Não é nenhuma novidade, a gente já sabia que ele iria jogar lá”, disse o zagueiro Danilo.

Em fevereiro deste ano, o médico do Flamengo, Fernando Sassaki listou algumas desvantagens do gramado sintético para a grama natural.

“Desvantagens da Grama Sintética: Conforto e segurança: Muitos jogadores relatam que a grama sintética pode ser mais dura e propensa a lesões. Temperatura: Pode aquecer muito sob luz solar intensa, afetando o desempenho dos jogadores. Aparência: A grama sintética pode não ter a mesma estética e sensação que a natural”, apontou o médico.

O diretor José Boto também não é um adepto do campo artificial. À “ESPN”, o português disse que “a nível de qualidade de jogo, jogar em gramado natural não tem nada a ver com gramado sintético”.

Além disso, o capitão do time, Gerson, também foi um dos jogadores que esteve à frente do movimento contra a utilização de gramados sintéticos, ainda em fevereiro.

Desempenho do Flamengo em gramado sintético

No entanto, mesmo com as críticas do gramado sintético, o Flamengo dificulta as partidas contra o adversário. Desde a implantação do gramado sintético na casa palmeirense, o Rubro-Negro perdeu apenas uma partida. Foram quatro jogos, com uma vitória, em 2021, por 3 a 1, e quatro empates. O único revés aconteceu pela Copa do Brasil no ano passado, mas o Fla conseguiu avançar para próxima fase da competição. Antes disso, a última vitória aconteceu em 2017.

Se somados os jogos nos gramados sintéticos de outros estádios da Série A, o Flamengo tem histórico equilibrado. Entre o Allianz Parque, Ligga Arena e o Estádio Nilton Santos, foram 23 jogos do time carioca, com sete vitórias, nove empates e sete derrotas. O time carioca, aliás, ainda não jogou na Arena MRV, estádio do Atlético-MG, com grama sintética.

A WTorre, administradora do Allianz Parque, implementou grama sintética em 2020. Além disso, este tipo de grama foi implantada pela primeira vez no Brasil em 2016, na atual Ligga Arena.

