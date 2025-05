Dorival chega a 76% de aproveitamento neste início de ciclo no Corinthians

Dorival Júnior chegou na última quarta-feira (21/5), mais uma vitória sob o comando do Corinthians. A equipe venceu o Novorizontino por 1 a 0 na Neo Química Arena e avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Assim, o treinador chegou a um aproveitamento muito positivo neste início de trabalho no clube.

Com a vitória, o comandante alcançou 76% de aproveitamento em seu início pelo Timão. Até o momento, são sete jogos, com cinco vitórias, um empate e uma derrota apenas. Além disso, apesar da desconfiança da torcida, o Corinthians tem bons números ofensivos, já que são 10 gols neste mesmo período.

Contudo, Dorival sofreu com problemas defensivos no começo e viu o Corinthians ser vazado cinco vezes em três jogos seguidos. Mas agora também aparenta ter acertado o problema, já que o Timão não foi vazado nas últimas três partidas disputadas.

O ex-técnico da Seleção Brasileira iniciou sua caminhada no Timão com vitórias sobre Novorizontino e Internacional por 1 a 0 e 4 a 2, respectivamente. Contudo, os únicos tropeços do treinador chegaram logo em seguida, com um empate em 1 a 1 contra o América de Cali, pela Sul-Americana, além de perder para o Mirassol por 2 a 1, pelo Brasileiro.

Depois acabou sendo apenas alegria. Afinal, o Corinthians emplacou três vitórias em cima de Racing-URU, Santos e Novorizontino novamente. Os resultados, aliás, colocaram o Timão nas oitavas da Copa do Brasil e está próximo dos playoffs da Sul-Americana.

Assim, Dorival Júnior tenta manter a sequência positiva no próximo sábado (24), quando o Corinthians visita o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

