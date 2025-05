Igor Jesus, do Botafogo, volta a entrar na mira de clubes da Premier League

Um dos destaques do Botafogo na temporada passada, Igor Jesus voltou a chamar a atenção de clubes da Premier League, que podem fazer propostas oficiais pelo atacante na próxima janela. Assim, entre eles, está o Nottingham Forest, que tentou a contratação do atleta em janeiro, mas não obteve uma resposta positiva. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o clube inglês apresentou uma proposta de R$ 185 milhões, entretanto o jogador optou por nem ouvi-la e deixou claro o desejo de disputar o Mundial de Clubes com a camisa alvinegra.

No entanto, no meio do ano, o clube inglês pode ganhar a concorrência de dois adversários de Londres: Arsenal e Fulham. No momento, não há ofertas concretas na mesa, apenas sondagens iniciais.

Identificado no Glorioso, Igor Jesus tem muita gratidão pelo clube, pois chegou à seleção brasileira na temporada passada. No entanto, sabe que não pode desperdiçar uma oportunidade de jogar a Premier League.

O Botafogo, por sua vez, precisa fazer caixa e tem no atleta de 24 anos um de seus principais ativos. Ele, portanto, soma um gol e uma assistência em quatro jogos pela Seleção e está na pré-lista de Carlo Ancelotti.

Momento dos interessados

Apesar do interesse mais forte ser do futebol inglês, Igor jesus também recebeu sondagens de grandes clubes da Itália. Ele está bem próximo de completar um ano de Alvinegro e soma 53 partidas e 14 gols marcados. Na temporada passada, foi peça-chave nas conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

Na Premier League, o Arsenal segue na busca por um goleador, visto que Gabriel Jesus rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Viktor Gyökeres, do Sporting-POR, também é um dos alvos e custa em torno de 65 milhões de euros.

O Nottingham Forest, por sua vez, tem apenas o zeoalndês Chris Wood, de 33 anos, como peça confiável para o setor. É o artilheiro da equipe na temporada, com 20 gols em 39 jogos. Por fim, o Fulham tem mais opções de centroavantes, como Raúl Jiménez e o brasileiro Rodrigo Muniz.

