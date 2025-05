Felipe Anderson é substituído com 11 minutos e preocupa para o Mundial

O Palmeiras ligou o sinal de alerta ao ver Felipe Anderson deixar o duelo contra o Ceará ainda no primeiro tempo. O Verdão venceu por 3 a 0 nesta quinta-feira (22), no Allianz Parque e avançou na Copa do Brasil. Contudo, viu um de seus titulares deixar o embate com apenas 11 minutos de confronto.

Escalado como titular por Abel Ferreira contra o Ceará, o meia-atacante sentiu o incômodo logo no começo do confronto e pediu substituição para a comissão técnica. Ele deu lugar a Mayke aos 11 do primeiro tempo. Assim que deixou o campo, o meia começou tratamento com gelo.

Contudo, Felipe Anderson virou uma grande preocupação do Palmeiras para a disputa do Mundial de Clubes. O Verdão viaja para os Estados Unidos daqui duas semanas e vem fazendo um planejamento especial para ter todos os seus jogadores 100% fisicamente para a disputa da competição.

A comissão técnica e o Núcleo de Saúde e Performance têm feito um trabalho mais cauteloso para não sobrecarregar os atletas antes do Mundial. Tanto que o Palmeiras está muito perto de esvaziar seu departamento médico. Micael, com uma entorse no tornozelo, já está recuperado e estava no banco de reservas contra o Ceará. Já Bruno Rodrigues, que se recupera de duas cirurgias no joelho, está em processo de transição física.

Jogador pode ser preservado até o Mundial

Assim, Felipe Anderson deve passar por exames nos próximos dias para saber a gravidade da lesão. Aliás, caso não tenha uma contusão mais agravante, a tendência é que o camisa 7 seja preservado nos próximos jogos visando o Mundial.

