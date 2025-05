Amigo de Neymar detona diretoria e elenco do Santos após eliminação

Um dos melhores amigos de Neymar, Guilherme Pitta, fez um forte comentário nas redes sociais, após a eliminação do Santos para o CRB, nesta quinta-feira (22/5), no estádio Rei Pelé. O Peixe empatou sem gols com o clube alagoano e acabou caindo nos pênaltis, dando adeus para a Copa do Brasil.

Em um comentário no Instagram, Guilherme Pitta detonou a diretoria, presidente e elenco do Santos após a eliminação. De acordo com o ”parça” de Neymar, o camisa 10 é muito grande para o atual elenco do Peixe.

“Em 25 minutos, o Neymar tentou muito ajudar, mas infelizmente temos jogadores, diretores e presidente não capacitados para o tamanho do Santos. Ele é muito grande para ter um elenco pequeno desses”, escreveu Guilherme Pitta.

A frustração não ficou só com o amigo, mas também com o craque do Peixe. Afinal, na saída de campo, Neymar exaltou a sua participação na partida, iniciada a partir dos 20 minutos do segundo tempo, mas ressaltou que o time não pode depender só dele. Além disso, não cravou sua permanência no clube.

“Não sei ainda, não sei. Eu sei que comigo dentro de campo as coisas são diferentes. Em 20 ou 25 minutos eu posso fazer a diferença. Eu sei que posso ajudar meus companheiros. Primeiro jogo que eu voltei depois de um longo tempo. Mas não pode depender só de mim. Todo mundo sabe da situação que a gente tá e a gente precisa de todos os jogadores para sair dessa situação”, falou o camisa 10.

Eliminado da Copa do Brasil, o Santos agora foca completamente no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo (25/5), o Peixe encara o Vitória, em Salvador, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

