Dupla deve ser a novidade do Fluminense para reencontro com Diniz

O Fluminense pode ter novidades entre os relacionados para o jogo contra o Vasco, neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, Keno e Lima, que estiveram de fora dos últimos jogos, devem reaparecer na lista para duelo no Maracanã e estão recuperados de seus respectivos problemas. Ambos, então, devem estar presentes no reencontro com Fernando Diniz, técnico cruz-maltino.

Nesse sentido, o atacante apresentou desgaste físico e ficou de fora por opção da comissão técnica. Já o meia se recuperou de uma lesão na coxa direita.

Keno, portanto, não entra em campo desde o dia 14 de maio, quando fez um dos gols da vitória sobre o Unión Española, pela Sul-Americana. Atualmente, ele soma 17 partidas na temporada, com quatro gols e duas assistências.

O meio-campista, por sua vez, esteve longe dos gramados nas três últimas semanas, desde o triunfo sobre o Sport, no dia 3. Ele sofreu a lesão antes da partida contra o Atlético-MG e voltou a treinar com o elenco no início desta semana. Em 2025, tem 15 jogos, com um gol e duas assistências.

Outros dois nomes que devem aparecer entre os relacionados são Freytes e Thiago Silva. O primeiro foi preservado no duelo contra a Aparecidense, pela Copa do Brasil, enquanto o segundo ficou no banco de reservas.

