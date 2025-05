Marido de Virginia, Zé Felipe aborda ‘mudança de Neymar’ em nova música

Zé Felipe se reuniu com artistas de diferentes vertentes, do funk ao piseiro, para lançar uma música inspirada na transformação pessoal do camisa 10 do Santos. Intitulada “Neymar mudou”, a canção relata a experiência pessoal de um homem que ‘deixou a cachorrada de lado’. O amadurecimento é tratado como tema central do hit.

Com versos como “Eu era cachorro, essa fase já passou” e “Se até o Neymar mudou, qualquer homem pode mudar”, a faixa ironiza comportamentos ligados à vida amorosa. Sugere, por fim, uma virada de chave comportamental. Segundo a explicação, “trata-se de uma trajetória de alguém que reconhece os erros em meio à busca da evolução pessoal”.

A música conta com a participação de MC Mari, Zé Vaqueiro, MC Don Juan, MC Ryan SP, MC Dricka, DG e Batidão. Segundo a divulgação feita nas redes sociais de Zé Felipe, a composição surgiu como uma maneira descontraída de abordar o processo de amadurecimento. O uso do nome do craque visa representar mudanças positivas, seguindo a ideia.

Repercussão nas redes sociais

A música, apesar do tom leve e popular, dividiu opiniões entre internautas. Comentários ironizaram a proposta da canção. “Neymar mudou o quê? O corte do cabelo?”, questionou um perfil. Outro corroborou: “Nem ele acredita”.

Já outros usuários trouxeram à tona boatos antigos sobre o suposto envolvimento do craque com Virgina Fonseca – esposa de Zé Felipe. O caso teria acontecido durante a edição do ‘Ney em Alto Mar’, em 2023. A influenciadora, contudo, negou o affair publicamente à época e classificou os rumores de “mal-intencionados”.

Estratégia de marketing

Amplamente divulgado pelos artistas participantes, o lançamento fez sucesso em plataformas como Instagram e TikTok. A escolha pelo nome correspondeu às expectativas e garantiu repercussão imediata nas redes sociais. Entende-se que a figura do astro contribuiu para impulsionar engajamento na web.

Rusgas entre Zé Felipe e Neymar

Hoje ‘homenageado’, o astro já esteve no centro de uma polêmica envolvendo o cantor filho de Leonardo. O ponto de partida da polêmica surgiu a partir de uma publicação do jogador com Isabella Arantes, à época noiva de Zé. A atitude gerou desconforto e marcou início de uma rusga que se estendeu ao longo dos meses seguintes.

O relacionamento entre Zé e Isabella, dançarina do Faustão à época, chegou ao fim pouco depois da polêmica. O assunto, porém, voltou à tona com o lançamento.

Indiretas reacenderam desavenças

Isabella publicou um vídeo enigmático no Instagram em meados de 2020. Na gravação, ela ironizou situações de decepção com a frase: “Muito bom, né, amiga, na vida a gente se vê trouxa, aí depois a pessoa é trouxa igual”, e riu. A publicação reacendeu especulações sobre a antiga relação com Zé Felipe, especialmente entre os internautas, que interpretaram o comentário como uma alusão à atual companheira do cantor, Virgínia Fonseca.

Poucas horas depois, Virgínia apareceu em um vídeo cantando “Supera”, canção de Marília Mendonça. A sequência de postagens atraiu ainda mais atenção quando o camisa 10, amigo declarado de Isabella, compartilhou a mesma música com um filtro de harmonização facial, marcando a dançarina na publicação.

O detalhe não passou despercebido. Na ocasião, Virgínia havia reclamado de inchaço no rosto após um procedimento estético. A coincidência fortaleceu a leitura de que o atacante havia direcionado uma provocação à influenciadora digital.

Resposta de Zé Felipe

Zé Felipe reagiu com uma imagem em que apareceu segurando uma “bola de ouro”. Na legenda, afirmou com ironia que amava o objeto, e o gesto foi amplamente interpretado como uma provocação ao astro.

Virginia elogiou a postura do companheiro, destacando a forma respeitosa com que ele a defendeu sem ofender outras mulheres. “Obrigada por tudo que faz por mim, saiba que serei eternamente grata por todo carinho. Também todo cuidado e todo amor. Você é uma pessoa incrível e quem te conhece de perto sabe”, escreveu.