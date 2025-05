Reinaldo se prepara para reencontrar o São Paulo e promete provocar Luciano

Dono da lateral esquerda do São Paulo por nove temporadas, Reinaldo desta vez será adversário neste sábado (24). Afinal, o Tricolor Paulista encara o Mirassol, equipe no qual o jogador defende atualmente, às 18h30, no Morumbis, pela 10° rodada do Campeonato Brasileiro. Mas ele não esconde o carinho que tem pela equipe na qual ficou por quase dez anos.

“Tenho muito carinho. Quando cheguei, conheci o clube, tive o carinho da torcida… É um sentimento muito forte. Não só de gratidão, mas de amor. Por ter vestido a camisa do São Paulo, ter feito gols, ajudado o São Paulo a ser campeão, também. É algo que vou levar para sempre, que vai estar sempre no meu coração. Sempre torço pelo São Paulo, mas no fim de semana, agora, temos um jogo importante contra eles e tenho que defender muito essa camisa (do Mirassol). Esse carinho vai estar no meu coração, mas temos um jogo importante”, disse Reinaldo, em participação no programa ‘Panela SporTV.

Mas o carinho é justificável. Afinal, foram 375 jogos e 32 gols. Ele é o lateral-esquerdo com mais gols na história do clube, à frente de Gustavo Nery (31) e Serginho (28), além de ser campeão paulista em 2021. Contudo, a relação com a torcida nem sempre foi das melhores. Afinal, o jogador era sempre um dos principais alvos das críticas na fase ruim do clube.

“Minha relação com o torcedor é muito boa. É de amor e ódio, mas tenho certeza que o amor venceu. Esse carinho que eu sinto, tem muitos torcedores que me param. Tenho certeza que é de muito amor, muito carinho da minha parte. Tem um ou outro que não gostavam muito, não gostaram da saída, mas tenho certeza que me conhecendo, vendo minha história, o que eu fiz pelo clube”, completou.

Reinaldo promete ‘provocar’ Luciano

Por fim, o lateral-esquerdo vai reencontrar diversos amigos com quem jogou no São Paulo. Contudo, prometeu que vai dar uma provocada ou talvez uma chegada mais forte em alguns dele. Principalmente em Luciano.

“Sempre falo para ele parar de chatice nos jogos (risos). Sempre falo com ele, com o Arboleda, Alisson, Ferreirinha, também, com quem joguei no Grêmio. Vai ser um momento especial da resenha. Quando a bola rolar, o bicho vai pegar. Vou dar uma chegadinha no Luciano. Quando ele for falar com o juiz, vou chegar perto, empurrando ele, gritando no ouvido dele, que aí ele fica mais irritado ainda. Já sei mais ou menos como irritar ele, também (risos)”, finalizou o lateral.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.