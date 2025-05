Cano dá passo importante em recuperação e corre no CT do Fluminense

Cano busca se recuperar para disputar o Mundial de Clubes com a camisa do Fluminense - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Um dos principais nomes do elenco do Fluminense, Germán Cano deu mais um passo importante para a recuperação da lesão de grau 2 do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Afinal, o argentino, que não atua desde 29 de abril, voltou a correr no gramado do CT Carlos Castilho após três semanas. A informação é do portal ‘ge”.

Vale lembrar que o jogador se contundiu na vitória por 1 a 0 sobre a Aparecidense, pelo jogo de ida da Copa do Brasil. O clube, porém, tem adotado um tratamento conservador, sem a necessidade de intervenção cirúrgica.

A lesão, por sinal, é bem semelhante à de Isaque, que voltou aos treinos com o grupo em menos de seis semanas e já retornou aos gramados pelo Tricolor.

Assim, há a expectativa de que o atacante se recupere antes da estreia no Mundial de Clubes, no meio de junho. Cano teve a lesão depois de uma disputa de bola com Lucas Rocha, zagueiro do time goiano. O argentino levou a pior ao ver o adversário cair com parte do corpo em cima de seu joelho esquerdo.

Por fim, Everaldo tem sido o titular da equipe carioca durante a ausência do camisa 14. Em campo, o jogador chegou a ser criticado depois de perder pênalti contra o Unión Española, mas estufou a rede na goleada sobre a Aparecidense, na quarta (21).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.