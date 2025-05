Desavenças resultam em desistência de ex-BBB à ida da final da Champions League

O ex-BBB Mike Allan decidiu abrir mão de um dos prêmios mais cobiçados do reality show por desavenças comerciais com o patrocinador. A premiação concedia não só o direito à uma Eurotrip como também à final da UEFA Champions League, no dia 31 de maio, em Munique, na Alemanha. O anúncio da desistência ocorreu através do Instagram do ex-participante do programa da Globo.

A experiência também incluía hospedagem e direito de levar um acompanhante, com ingresso da decisão em nome do casal. Mike havia escolhido Renata Saldanha, vencedora da última edição do BBB, com quem viveu um affair, para acompanhá-lo.

Em sua justificativa, Mike mostrou-se desconfortável em participar de uma ação ligada à empresa do setor de apostas esportivas. O ex-BBB explicou que tomou a decisão após avaliar o impacto de sua imagem e influência ao associar-se a esse tipo de promoção.

“Eu teria que fazer algumas ações que não estava me sentindo à vontade para cumprir. Acho muito melhor estar com a mente e o coração em paz. Quero ficar em paz com as minhas escolhas do que fazer as coisas apenas pela emoção”, esclareceu.

CPI das Bets

A recusa ocorreu justamente em meio à atuação da CPI das Bets — comissão parlamentar que investigava práticas de plataformas de jogos on-line. O episódio ganhou ainda mais repercussão porque outros influenciadores digitais, como Carlinhos Maia e Virginia Fonseca, receberam convocações para depor sobre as respectivas publicidades.

Decisão da UEFA Champions League

A Liga dos Campeões 2024/25 será disputada na Allianz Arena, em Munique, estádio do Bayern de Munique. A arena tem capacidade para mais de 75 mil torcedores e recebeu reformas recentes para sediar o confronto entre PSG e Inter. A partida terá início às 16h (de Brasília), com transmissão ao vivo pela TNT e pelo serviço de streaming Max.

Além da disputa pelo título europeu, o espetáculo contará com apresentação da banda Linkin Park no show de abertura, parte do evento Final Kick Off Show da Pepsi.