Léo Jardim se aproxima de meta de renovação automática no Vasco

Léo Jardim é um dos protagonistas do elenco do Vasco na atual temporada - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

Em mais uma noite em que se tornou herói no Vasco, Léo Jardim defendeu três pênaltis do Operário-PR e foi decisivo para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. Diante disso, aumenta a apreensão dos torcedores sobre as conversas de uma possível renovação do arqueiro, que tem contrato até o fim do ano.

Atualmente, as conversas se arrastam e estão distantes de uma definição concreta. No início de maio, o estafe do atleta, que segue valorizado no mercado, apresentou uma contraproposta.

Contudo, ambas as partes ainda buscam chegar a um denominador comum em relação ao salário. Mesmo assim, Léo Jardim está perto de atingir uma meta de renovação automática. A informação é do portal “ge”.

Isso porque, quando chegou ao clube em 2023, ambas as partes acrescentaram uma cláusula de renovação automática. O Cruz-Maltino pode ativá-la caso ele atinja uma única meta. Dispute 60% dos jogos da equipe em 2025, o que fará com que estenda o vínculo até dezembro de 2026.

Titular absoluto nas últimas três temporadas, o arqueiro já soma 28 partidas em 2025. Com a classificação para as oitavas da Copa do Brasil, o clube terá pela frente pelo menos 63 jogos até o fim da temporada (caso avance na Sul-Americana, serão 65, pelo menos).

A diretoria do clube carioca confia em um final feliz para a renovação. Afinal, apresentou uma nova proposta com aumento salarial e a extensão do contrato até 2030. Mais que isso, colocou à mesa a ideia do jogador se tornar ídolo do clube, devido à identificação neste período e as grandes atuações.

