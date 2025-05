Frustrado, Neymar tem apenas mais três jogos pelo Santos

Neymar voltou a atuar pelo Santos após 40 dias, nesta quinta-feira (22), contra o CRB, pela Copa do Brasil. Contudo, o que era para ser uma noite de alívio e celebração pela volta do craque, acabou se tornando uma enorme onda de frustração. Afinal, o Peixe perdeu nos pênaltis para os alagoanos e deu adeus para a Copa do Brasil.

A eliminação do Santos colocou em xeque não só a temporada do Santos, mas também o futuro do camisa 10. Afinal, com contrato apenas até o dia 30 de junho, Neymar não garantiu que vai renovar contrato com o Peixe. Caso não estenda o vínculo, ele só terá mais três jogos.

Contra o CRB, Neymar atuou por pouco mais de 30 minutos, ao entrar na etapa final. Logo de cara, criou duas boas chances para o Santos, cobrou escanteios e se aproximou do gol, mas não conseguiu balançar as redes. Nas cobranças de pênalti, bateu o primeiro e converteu.

Agora, o camisa 10 terá compromissos contra o Vitória, em Salvador, Botafogo, na Vila Belmiro e Fortaleza, no Castelão. Todas as partidas serão pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, na próxima quarta-feira (28/5), o Santos fará um amistoso contra o RB Leipzig, em Bragança Paulista. Ele deve estar presente, mas não tem presença garantida em campo.

Enquanto define seu futuro, o Santos tenta viabilizar um acordo e convencer o craque que permanecer é a melhor opção para sua carreira. Por outro lado, Neymar deu a entender que espera de seus companheiros melhor desempenho e, quem sabe, reforços na janela de meio de ano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.