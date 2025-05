Pedro, do Flamengo, entra na lista dos 10 maiores artilheiros da história do Maracanã

Pedro, do Flamengo, entra em seleta lista de artilheiros da história do Maracanã - (crédito: Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Decisivo na área, Pedro é o maior artilheiro do Novo Maracanã desde a reforma para a Copa do Mundo de 2014. Assim, com o tento no triunfo sobre o Botafogo-PB, pela Copa do Brasil, o camisa 9 do Flamengo entrou em uma seleta lista. A dos 10 jogadores com mais gols na história do estádio. A informação é do portal “ge”.

Nesse sentido, o jogador agora soma 98 gols no principal palco do futebol carioca. Quem lidera a lista é o maior ídolo rubro-negro, Zico, que tem 297 pelo clube carioca, 18 pela seleção brasileira e quatro pela seleção carioca (319, no total).

Na sequência, está o maior ídolo do Vasco: Roberto Dinamite. Ele marcou 193 gols pelo Cruz-Maltino e oito pela seleção brasileira (201, no total) no estádio, de acordo com informações do jornalista André Schmidt e do livro “Almanaque do Vasco”.

Em terceiro, está Romário, com 190 gols (73 pelo Flamengo, 70 pelo Cruz-Maltino, 38 pelo Fluminense, oito pela seleção brasileira e um pela seleção carioca).

Doval, por sua vez, ocupa a quarta colocação com 112, no total. Ao todo, foram 73 pelo Rubro-Negro, 38 pelo Tricolor e um pela seleção carioca. Luisinho Lemos, considerado por muitos como maior ídolo do América-RJ, fecha o top 5. Ele fez 51 pelo clube, além de 45 pelo Flamengo e 12 pelo Botafogo.

Ídolos e artilheiros conhecidos na lista

O Furacão da Copa do Mundo de 1970 e ídolo do Botafogo, Jairzinho também faz parte dessa seleta lista, com 106. Foram 93 gols pelo Alvinegro e 13 pela Seleção no estádio.

ídolo da infância de Zico, Dida também está no ranking. O ex-jogador fez 93 pelo Flamengo, cinco pela seleção carioca, quatro pela seleção brasileira e dois pela Portuguesa-SP.

Maior artilheiro da história do Botafogo, Quarentinha soma 100 gols no Maracanã. Foram 95 pelo Alvinegro, três pela seleção carioca e dois pela seleção brasileira no estádio.

Em seguida vem o maior artilheiro da história do Fluminense, Waldo, que também deixou seu nome no Maracanã, com 98. Ele fez 94 pelo clube carioca, dois pela seleção brasileira e dois pela seleção carioca no estádio.

Por fim, Pedro fecha a lista com os mesmos 98 de Waldo (87 pelo Flamengo e 11 pelo Fluminense). Ele deixou para trás Bebeto (92), Nunes (93) e Cláudio Adão (97).

