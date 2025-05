Victor Gabriel se machuca novamente e volta a causar apreensão no Inter

A comissão técnica do Inter se mostra muito preocupada com a condição física do zagueiro Victor Gabriel. O jogador precisou de substituição ainda no primeiro tempo da vitória do Colorado por 3 a 0 sobre o Maracanã, pela Copado Brasil, no Orlando Scarpelli, na quinta-feira (22). O jovem defensor sentiu dores no tornozelo e depois do intervalo teve de usar muletas.

Peça crucial no time do técnico Roger Machado, Victor Gabriel torceu o tornozelo após dividida com Bravo, atacante do Maracanã. Ele recebeu atendimento médico e decidiu seguir no jogo. Entretanto, pouco tempo depois, sem condições, pediu substituição. Os médicos do Inter ainda não têm conhecimento do grau da lesão. O zagueiro ainda será submetido a exames de imagem.

Inter corre risco de não contar com Victor Gabriel nos próximos jogos

A possibilidade de perder o atleta pelos próximos jogos volta a ser uma preocupação para o Inter. No primeiro duelo com o Maracanã, ele nem sequer entrou em campo. Na ocasião, a comissão técnica decidiu poupá-lo pelo desgaste muscular devido à exaustiva maratona de jogos.

Victor Gabriel já foi ausência no Colorado nesta temporada, quando estava no período de consolidação como titular. Ele emplacou uma sequência de atuações seguras e positivas, mas ficou sem ter condições de atuar por quase um mês por causa de um problema muscular na coxa direita, sofrida no Gre-Nal que deu o título do Campeonato Gaúcho ao Internacional, no dia 16 de março.

