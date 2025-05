Real Madrid anuncia a saída de Carlo Ancelotti, novo treinador da seleção

O Real Madrid anunciou, nesta sexta-feira, a saída do técnico Carlo Ancelotti. Assim, o italiano está pronto para assumir a seleção brasileira a partir da próxima semana. Antes disso, ele se despede da equipe merengue neste sábado (24), às 11h15 (de Brasília), pela última rodada da La Liga, contra a Real Sociedad, no Bernabéu.

O treinador está no clube espanhol desde 2021, em sua segunda passagem. Ele, então, conquistou duas Champions League, duas La Liga, duas Supercopa da Uefa, duas Supercopa da Espanha, um Mundial de Clubes, um Intercontinental e uma Copa do Rei.

Dessa forma, vale lembrar que a CBF anunciou a contratação de Ancelotti antes mesmo do anúncio do Real. O então presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, publicou o acerto no dia 12 de maio, antes de deixar o cargo.

Despedida e carinho merengue

O próximo jogo do Brasil nas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026 acontece no dia 5 de junho, contra o Equador. Dias antes de assumir a seleção, o italiano receberá uma homenagem no Santiago Bernabéu, segundo o presidente do clube espanhol, Florentino Pérez

“Nosso clube gostaria de expressar sua gratidão e carinho a uma das maiores lendas do Real Madrid e do futebol mundial. Carlo Ancelotti liderou nossa equipe por um dos períodos de maior sucesso em nossos 123 anos de história e se tornou o treinador com mais títulos em nossa história. No total, foram 15 títulos nas seis temporadas em que esteve no nosso clube”, publicou o Real Madrid.

“Para o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, “Carlo Ancelotti agora faz parte para sempre da grande família do Real Madrid. Estamos orgulhosos de ter tido um treinador que nos ajudou a alcançar tanto sucesso e que também representou os valores do nosso clube de forma exemplar.” Amanhã, o Santiago Bernabéu prestará sua homenagem naquela que será a última partida de Carlo Ancelotti como técnico do Real Madrid. O Real Madrid deseja a ele e a toda sua família muita sorte nesta nova etapa de sua vida”, completou.

