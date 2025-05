Antes de assumir a seleção, Ancelotti se despede do Real Madrid: ‘Nova aventura’

O Real Madrid anunciou, nesta sexta-feira, a saída do técnico Carlo Ancelotti. Nesse sentido, o italiano divulgou uma carta de despedida depois de sua segunda passagem pelo clube merengue. Antes de assumir a seleção brasileira, ele se despede da equipe merengue neste sábado (24), às 11h15 (de Brasília), pela última rodada da La Liga, contra a Real Sociedad, no Bernabéu.

“O que conquistamos juntos ficará para sempre na memória dos torcedores do Real Madrid, não apenas pelos triunfos, mas pela forma como os alcançamos. As noites mágicas no Bernabéu agora fazem parte da história do futebol. Agora começa uma nova aventura, mas meu vínculo com o Real Madrid é eterno”, disse o treinador.

O comandante está no clube espanhol desde 2021. Ele, então, conquistou duas Champions League, duas La Liga, duas Supercopa da Uefa, duas Supercopa da Espanha, um Mundial de Clubes, um Intercontinental e uma Copa do Rei.

???? GRACIAS.#GraciasCarlo — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 23, 2025

Dessa forma, vale lembrar que a CBF anunciou a contratação de Ancelotti antes mesmo do anúncio do Real. O então presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, publicou o acerto no dia 12 de maio, antes de deixar o cargo.

O próximo jogo do Brasil nas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026 acontece no dia 5 de junho, contra o Equador. Dias antes de assumir a seleção, o italiano receberá uma homenagem no Santiago Bernabéu, segundo o presidente do clube espanhol, Florentino Pérez

Confira a carta de Ancelotti na íntegra

Hoje nos separamos novamente. Hoje, mais uma vez, trago no coração cada momento que vivi durante esta maravilhosa segunda passagem como treinador do Real Madrid. Foram anos inesquecíveis, uma jornada incrível repleta de emoções, títulos e, principalmente, orgulho de representar este emblema.

Obrigado ao presidente Florentino Pérez, ao clube, aos meus jogadores, à minha comissão técnica e, acima de tudo, a essa torcida única que sempre me fez sentir como um deles. O que conquistamos juntos ficará para sempre na memória dos torcedores do Real Madrid, não apenas pelos triunfos, mas pela forma como os alcançamos. As noites mágicas no Bernabéu agora fazem parte da história do futebol.

Agora começa uma nova aventura, mas meu vínculo com o Real Madrid é eterno.

Até breve, torcedores do Real Madrid.