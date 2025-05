Vini Jr se despede de Carlo Ancelotti no Real Madrid: ‘Te espero no Brasil’

O atacante Vini Jr publicou, nesta sexta-feira (23), uma carta aberta ao técnico Carlo Ancelotti, que deixará o comando do Real Madrid e irá assumir a Seleção Brasileira a partir de segunda-feira (26). Assim, o atleta fez questão de frisar que a chegada do italiano ao clube merengue “mudou sua vida” e se mostrou animado ao reencontrá-lo, agora no Brasil.

Dessa forma, o jogador está no clube espanhol desde a temporada 2018/19. Antes de Ancelotti, aliás, ele teve como treinadores: Julen Lopetegui, Santiago Solari e Zinédine Zidane.

O italiano, por sua vez, chegou ao Real em 2021, em sua segunda passagem. Ele, então, conquistou duas Champions League, duas La Liga, duas Supercopa da Uefa, duas Supercopa da Espanha, um Mundial de Clubes, um Intercontinental e uma Copa do Rei.

O próximo jogo do Brasil nas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026 acontece no dia 5 de junho, contra o Equador. Dias antes de assumir a seleção, o comandante receberá uma homenagem no Santiago Bernabéu, segundo o presidente do clube espanhol, Florentino Pérez.

Confira a carta de Vini Jr na íntegra

Muito obrigado, Mister. Por tudo. És o melhor.

Desde a sua chegada ao Madrid, mudou a minha vida como jogador e pessoa. Você me deu confiança, me fez crescer e esteve do meu lado em cada momento, dentro e fora de campo.

Ganhamos duas Champions, duas Ligas e muitos outros títulos… Mas o mais valioso é a forma como me tratou, a humildade e a maneira como trabalhou durante todos esses anos. Construímos algo além do futebol. Sempre me defendeu e me protegeu quando mais precisei.