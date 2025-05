Athletico-PR avalia contratação de Pablo, do Flamengo

O zagueiro Pablo, de 32 anos, pode ganhar novo rumo no futebol brasileiro. Sem espaço no Flamengo, o jogador despertou o interesse do Athletico-PR, hoje na segunda divisão do Brasileiro. O Furacão analisa a situação e avalia se irá ou não fazer uma proposta. As informações são do jornalista Vinicius Furlan.

Pablo tem contrato com o Flamengo até o fim do ano e não está nos planos do técnico Filipe Luís. Porém, o zagueiro tem um salário considerado alto, o que vem dificultando o Rubro-Negro nas tentativas de negociá-lo.

O jogador, aliás, disputou 51 jogos com a camisa rubro-negra em três anos, não fez gols e nunca se firmou como titular. Ele treina em horários diferentes do time principal e tem funcionários à disposição para manter a forma no Flamengo. Ele, aliás, participou dos primeiros jogos no Carioca, mas não entrou em campo desde o retorno do time de Filipe Luís da pré-temporada nos Estados Unidos.

No ano passado, Pablo vestiu a camisa do Botaofgo e foi campeão do Brasileiro e da Libertadores. No entanto, ele disputou apenas 28 minutos pelo Alvinegro por conta de uma série de contusões. Ele entrou em campo no jogo contra o Juventude, no Estádio Nilton Santos, pelo primeiro turno do nacional. O zagueiro, que pertence ao Flamengo, chegou, no primeiro semestre de 2024, por empréstimo. Ao fim da temporada, o Glorioso o devolveu ao Rubro-Negro.

