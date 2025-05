Objetivo no Grêmio é deixar o Z4 antes da paralisação para o Mundial de Clubes

Diretoria e comissão técnica do Grêmio mudarão prioridade da equipe até a paralisação da temporada para a disputa do novo Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

A principal missão do Grêmio antes da pausa para a disputa do Mundial de Clubes será iniciar uma recuperação no Brasileiro. A prioridade é deixar a zona de rebaixamento antes da paralisação. Assim, o desafio da equipe será conquistar resultados positivos contra Bahia, Juventude e Corinthians na competição.

Uma esperança é que todos os jogos serão no Rio Grande do Sul. A pressão para o time encontrar soluções neste prazo aumenta gradativamente. Até porque não vence há cinco compromissos, com quatro empates e uma derrota – no caso, levando em consideração Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Um dos empecilhos é o desgaste físico pela maratona exaustiva de jogos em um curto intervalo de tempo. Tal aspecto, aliás, influenciou no desempenho do Grêmio no empate com o CSA, que marcou a eliminação na Copa do Brasil.

Situação do Grêmio na Sul-Americana

Inclusive após os embates contra o Esquadrão de Aço e o Jaconero, o Tricolor Gaúcho enfrentará o Sportivo Luqueño, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Para se classificar diretamente para as oitavas, o time precisa superar o adversário paraguaio e torcer para um tropeço do líder do Grupo D, Godoy Cruz, que pega o Atlético Grau. Qualquer outra combinação de resultados o deixará nos play-offs.

Planejamento do Imortal com a paralisação na temporada

Mano Menezes terá durante o Mundial de Clubes um mês de treinos que tanto almeja para promover correções mais complexas na equipe.

A direção, inclusive, já identificou a necessidade em contratar mais um zagueiro, um volante e um meio-campista mais criativo. Neste último caso, o Grêmio passa por uma escassez de opções. Monsalve sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e as únicas duas alternativas são Cristaldo e Nathan. O argentino nem sequer esteve entre os relacionados e deve retornar ao time como titular pela carência de alternativas.

