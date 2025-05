Com renovação encaminhada, Varela se consolida e ganha confiança no Flamengo

Sem grande alarde, Guillermo Varela mostra consistência em suas atuações pelo Flamengo e indica titularidade após provável saída de Wesley no meio do ano. Contra o Botafogo-PB pela Copa do Brasil, o uruguaio marcou um dos gols da vitória e foi um dos melhores em campo. Agora, ele tenta repetir a dose contra o Palmeiras, neste domingo (25), às 16h, no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Brasileirão.

Varela marcou o terceiro gol do Flamengo diante do Botafogo-PB. Na ocasião, Ayrton Lucas cruzou a bola na grande área, mas passou por todo mundo. Sendo assim, o lateral direito estava esperto na jogada, dominou e chutou no canto, sem chance para o goleiro da equipe paraibana. Além disso, o lateral deu assistência para Everton Cebolinha anotar o quarto gol do jogo. O uruguaio, assim, recebeu elogios do técnico Filipe Luís.

“É um jogador muito sólido. Na fase defensiva, domina como ninguém e, no ataque, cria jogadas e não perde a bola. São características diferentes, o Wesley sabe atacar mais espaços. Ele também sabe, mas o Wesley tem o perfil mais físico. O Varela tem um perfil mais associativo com os companheiros”, comparou Filipe.

“É importantíssimo para o grupo, é um dos caras mais líderes e falando menos. Todo mundo se espelha nele porque é um líder com atitude. Desses jogadores que todo treinador gosta de ter no elenco”, exaltou.

Com isso, o Flamengo pode ser “preocupar menos” com a lateral direita. A diretoria, afinal, planeja negociar o jovem Wesley para a Europa após o Mundial de Clubes e quer uma grande venda nesta janela. Por outro lado, o clube já encaminhou a renovação de contrato de Varela, que vai se consolidando na posição ao longo das partidas.

