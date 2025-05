Botafogo vive expectativa por volta de lesionados para ‘decisão’ pela Libertadores

O Botafogo se classificou mesmo com derrota para o Capital-DF na última quinta-feira (22), pela Copa do Brasil. Agora, a equipe já inicia, nesta sexta-feira (23), a preparação para o jogo decisivo contra a Universidade de Chile, pela Libertadores. Afinal, o time de Renato Paiva ganhou uma “folga” e não entra em campo neste fim de semana pelo Brasileirão, pois o jogo contra o Ceará foi adiado para junho.

A expectativa para o confronto é que aconteça o retorno de alguns lesionados. Alexander Barboza, Savarino, Matheus Martins e Artur. Os três primeiros já cumpriram as últimas etapas dos tratamentos de lesões ao longo da semana e podem estar à disposição do português. Já o camisa 7, que ficou de fora do clássico contra o Flamengo por um incômodo na coxa direita, tem chance de voltar ao time na próxima terça-feira. A informação é do jornal “O Globo”.

No entanto, o lateral-esquerdo Marçal pode ser desfalque. O defensor atuou por alguns minutos como zagueiro contra o Flamengo, mas sentiu dores musculares nos treinamentos ao longo da semana e não pôde entrar na relação para o duelo contra o Capital.

Por fim, o zagueiro David Ricardo não preocupa para o duelo. Ele sentiu incômodo no músculo posterior da coxa direita contra o Flamengo, mas não está com lesão. Além dele, o volante Allan, que ficou fora contra o Capital-DF por questões pessoais, também ficará à disposição.

A Universidad do Chile lidera o grupo A da Libertadores com 10 pontos. O Botafogo é o terceiro colocado, com nove, o mesmo número do Estudiantes. Basicamente, o time terá de vencer o jogo no Nilton Santos na próxima terça-feira para avançar às oitavas de final.

