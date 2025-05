Vasco se mobiliza e busca reversão de transferban na Fifa: ‘Questão de tempo’

Alan Belaciano demonstra otimismo para um possível fim da sanção do transferban no Vasco - (crédito: Foto: Reprodução / Vasco TV)

Fora de campo, o Vasco busca solucionar um problema que pode afetar as próximas janelas de transferências. Afinal, o clube carioca se mobiliza para uma reversão rápida do transferban, aplicado pela Fifa na última segunda-feira (19), em virtude de uma dívida com o Nantes, pela contratação de Adson.

A expectativa, portanto, é o término da sanção nos próximos dias, segundo informações do portal “ge”. Isso porque, no momento, o Cruz-Maltino não pode inscrever novos jogadores pelas próximas três janelas de transferências.

O Presidente da Assembleia Geral, Alan Belaciano demonstrou otimismo em relação à suspensão. De acordo com o dirigente, o próprio regulamento da entidade prevê a anulação do transferban quando o clube está em recuperação judicial, como é o caso do Vasco.

“Isso vai ser revertido. Antigamente, a Fifa notificava o clube para falar e depois avaliava a questão do transferban. Hoje, isso mudou. Primeiro, eles fazem isso e depois comunicam o clube. Então, nós fomos pegos de surpresa por uma dívida do passado e agora vamos informar a nossa situação. A gente está em recuperação judicial, vai comprovar as decisões judiciais que corroboram com isso. E, com base nisso, o próprio regulamento da Fifa tem previsão expressa para essa suspensão também do transferban”, disse. “Então acredito que, em questão de dias, a gente tem a inversão dessa decisão”, completou Belaciano. Recuperação judicial em curso O clube reitera que não pode efetuar pagamentos a credores no momento por causa do regime de recuperação judicial. Diante desse cenário, os pagamentos de dívidas estão, por ora, suspensos judicialmente. Além disso, informa que deve ao Nantes 3.894.736,84 de euros, o equivalente a R$ 24,7 milhões na cotação atual. Adson chegou ao Cruz-Maltino na temporada passada pelo valor de 5 milhões de euros (R$ 26,6 milhões na cotação da época, R$ 31,7 milhões na atual).

