Saiba a remuneração de Zico como embaixador do Flamengo; veja valores

Como já anunciado pelo próprio Flamengo, Zico é o novo embaixador do clube e terá papel importante em diversas frentes. A primeira missão será chefiar a delegação no Mundial de Clubes, que acontece em junho e julho, nos Estados Unidos. No entanto, não será apenas simbólico. O ídolo rubro-negro terá remuneração fixa e variável, podendo alcançar um salário de até R$ 400 mil por mês.

De acordo com a “CNN Brasil”, a remuneração fixa será de R$ 200 mil mensais até dezembro de 2027. A garantia mínima de R$ 50 mil nos primeiros três meses, caso não haja comercialização de parcerias no período.

Além disso, Zico terá direito a 50% da receita líquida proveniente de produtos, serviços e experiências vinculadas ao embaixador. Além de outros 50% da receita líquida de patrocínios ou publicidades relacionadas ao programa “Resenha Rubro-Negra com o Galinho”. Com essas variáveis, ele pode chegar aos R$ 400 mil.

Por fim, a aprovação da contratação ocorreu poucas horas antes da equipe garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Apenas um conselheiro foi contrário à decisão. O contrato é entre o Flamengo, uma empresa de Zico e o próprio ex-jogador.

