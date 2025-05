FPF libera Arena Barueri após polêmica com Leila Pereira

Após polêmica e rusgas com Leila Pereira, a Federação Paulista de Futebol liberou a Arena Barueri para jogos organizados pela entidade estadual. A confirmação veio através de ofício assinado por Marina Tranchitella, diretora de segurança, infraestrutura e VAR da FPF.

“MARINA TRANCHITELLA, Diretora de Segurança, Infraestrutura e VAR da Federação Paulista de Futebol, no uso das atribuições legais e regimentares, DETERMINA: Que a ARENA BARUERI da cidade de BARUERI está LIBERADA PARA JOGOS organizados por esta Federação, devido à apresentação de documentação para realização de jogos com público. Esta Portaria entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário”, diz o comunicado da FPF.

O veto da Arena Barueri havia irritado bastante a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. A mandatária entendia que a medida é por conta do não apoio à candidatura de Reinaldo Carneio Bastos, presidente da FPF, à presidência da CBF.

A decisão, porém, não interferira nas competições organizadas pela CBF ou Conmebol. O Palmeiras, afinal, recebeu dois clássicos estaduais pelo Brasileiro no estádio neste ano, contra São Paulo e Corinthians. O clube investiu mais de R$ 50 milhões em reformas no local.

O estádio está sob gestão da Crefipar, uma das empresas de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. A equipe profissional já mandou três jogos em 2025. Além disso, as equipes sub-20 masculina e feminina, além da feminina principal, estão mandando jogos no local. Estes, aliás, devem seguir utilizando a Arena Barueri para os embates no restante da temporada.

