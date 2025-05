Atlético lança novo uniforme para a temporada 2025

“Em qualquer lugar, não importa onde for”, citando a força dos atleticanos para acompanhar o time em qualquer estádio do Brasil e do mundo – diz a nota.

Assim, este deve ser um dos últimos uniformes do Galo produzidos pela Adidas. Afinal, o clube e a fornecedora de material esportivo da Alemanha têm contrato somente até o fim do ano. Dessa maneira, o Atlético passará a vestir Nike a partir de 2026, em um contrato com duração de quatro anos.

No jogo derradeiro da decisão do Campeonato Mineiro diante do América, em março, o Galo utilizou o calção número 2, mesmo sem ter sido lançado oficialmente, o que ainda não ocorreu. Já a camisa principal da temporada foi lançada durante a pré-temporada, nos Estados Unidos, durante a FC Series.