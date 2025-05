Renato Augusto se despede do Fluminense: ‘Voltar depois de 25 anos foi especial’

O meio-campista Renato Augusto utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira (23), para se despedir do Fluminense. Assim, em sua postagem, o jogador, que rescindiu contrato, de forma amigável, na última segunda (19), relembrou que iniciou a carreira no futsal do Tricolor e que foi especial retornar ao clube depois de 25 anos.

“Voltar ao Fluminense depois de 25 anos foi especial. Fazer parte da conquista de um título inédito foi um grande privilégio. Agora, encerro esse ciclo com gratidão a todos que fizeram parte dessa jornada, companheiros, comissão técnica, staff e torcida. Sigo pronto para os próximos desafios. Obrigado, Fluminense”, disse.

Logo depois da atividade no CT Carlos Castilho, Renato Augusto conversou com dirigentes tricolores e afirmou entender que não estava rendendo o esperado em campo.

Uma publicação compartilhada por Renato Augusto (@renatoaugusto8)

O jogador, inclusive, fazia parte dos planos do técnico Renato Gaúcho. Tanto que passou a ser mais utilizado nas últimas partidas desde que retornou da lesão no ombro. Internamente, o elenco entendia que o jogador era muito profissional e querido.

Uma possível aposentadoria ainda não foi confirmada pelo atleta, que deixou claro estar pronto para outros desafios. Ele chegou ao clube para disputar posição com Paulo Henrique Ganso, mas não conseguiu render em 35 partidas, com um gol e uma assistência.

