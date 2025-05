Organizada do Corinthians pede a renúncia de Augusto Melo

A principal torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, emitiu um comunicado, na tarde desta sexta-feira (23/5), pedindo para o presidente em exercício do clube, Augusto Melo, renunciar ao cargo. A nota acontece após o mandatário ser indiciado pela Polícia Civil por conta do acordo de patrocínio com a VaideBet.

“Diante das recentes notícias que envolvem o indiciamento do presidente do Sport Club Corinthians Paulista, Augusto Melo, em inquérito policial, o Gaviões da Fiel Torcida vem, de forma clara e objetiva, solicitar seu afastamento imediato do cargo”, diz um do trecho da nota.

Augusto Melo foi indiciado pela Polícia por envolvimento no caso com a empresa VaideBet. Além do mandatário, também estão sendo indiciados o ex-diretor administrativo do clube Marcelo Mariano, o antigo superintendente de marketing Sérgio Alex, e Alex Cassundé, dono da empresa que realizou a intermediação do acordo.

Aliás, os quatro indiciados acabaram sendo enquadrados em três crimes: furto qualificado pelo abuso de confiança, associação criminosa e lavagem de dinheiro. O próximo passo será a manifestação do Ministério Público, com base no documento produzido com as investigações. O órgão poderá oferecer uma denúncia que, se acatada por um juiz, levaria o Augusto Melo ao banco dos réus.

Contudo, na última semana, Augusto Melo declarou que não renunciará ao cargo mesmo com o indiciamento. Entretanto, na próxima segunda-feira (26/5), o Conselho Deliberativo do Corinthians votará um pedido de impeachment do presidente, que tem como base o caso da VaideBet.

Confira a nota da organizada do Corinthians

“Diante das recentes notícias que envolvem o indiciamento do presidente do Sport Club Corinthians Paulista, Augusto Melo, em inquérito policial, o Gaviões da Fiel Torcida vem, de forma clara e objetiva, solicitar seu afastamento imediato do cargo.

Tal medida se faz necessária para preservar a imagem do Corinthians, que deve estar sempre acima de qualquer interesse pessoal. Além disso, evitar que os problemas que hoje recaem sobre o presidente impactem ainda mais o clube. Afinal, estes já enfrenta uma grave crise administrativa, financeira e institucional.

O Corinthians é maior que qualquer dirigente. Nenhum cargo, nenhuma pessoa, está acima da nossa história, da nossa tradição e do amor de milhões de corinthianos espalhados pelo mundo.

Reforçamos nosso compromisso de fiscalizar, cobrar e defender os interesses do Sport Club Corinthians Paulista. Como sempre fizemos nos nossos mais de 55 anos de história.

Nossa luta e contribuição continuará para a quitação da arena e alteração do estatuto, para proporcionar maiores receitas e mecanismos de administração, que não permitam ocorrer situações que nos levaram ao precário estágio que nos encontramos, independente de quem estiver à frente do SCCP.

Pelo Corinthians, com muito amor, até o fim!”

GAVIÕES DA FIEL TORCIDA

