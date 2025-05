Viña já faz parte das atividades com grupo do Flamengo

Matias Viña está próximo de entrar em campo pelo Flamengo. O jogador já realiza parte das atividades com o grupo e tem chance de ficar à disposição contra o Deportivo Táchira, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogador, é claro, ainda passará por avaliações pela comissão técnica de Filipe Luís.

Viña faz uma parte dos treinamentos junto com os companheiros, enquanto ainda segue um cronograma individualizado. Ele, assim, está próximo de ser integrado totalmente às atividades com o elenco. A informação é do “ge”.

O Flamengo quer o jogador à disposição para as partidas antes de embarcar para o Mundial de Clubes: Deportivo Táchira, na quarta-feira, e Fortaleza, no dia 1º de junho. Assim, Filipe Luís terá três opções na lateral-esquerda: Viña, Alex Sandro e Ayrton Lucas.

O uruguaio não entra em campo desde 11 de agosto de 2024, quando o jogador sofreu lesões graves e precisou passar por cirurgia. A lesão afetou o menisco e o ligamento cruzado anterior do joelho direito, ou seja, foi gravíssima. Já são mais de oito meses fora dos gramados.

