Felipão cita chegada de Mano ao Grêmio como essencial para reação no ano

Luiz Felipe Scolari, novo coordenador técnico do Grêmio, fez uma avaliação minuciosa do momento que a equipe passa, em entrevista ao canal “ESPN”. Entre as respostas do vitorioso ex-treinador, notabiliza-se o efeito positivo que a mudança de comando provoca no Imortal. Felipão exaltou a forma que o novo comandante realiza a mudança de metodologia de trabalho.

Especialmente pela percepção da necessidade em promover a modificação de alguns detalhes, que atrapalhavam a equipe em apresentar um bom rendimento. De acordo com Felipão, o Imortal passava por um retrocesso tático.

“Vejo o Mano ensinando algumas coisas aos nossos jogadores que deveríamos ter feito desde o início, há muito tempo. Situações de jogo, de evolução quando estamos vencendo, situações de lateral. Uma série de situações que o Mano vem fazendo e que eu não esperava ver no futebol profissional novamente”, argumentou o coordenador técnico.

Posteriormente, Luiz Felipe Scolari apresentou um discurso otimista com relação à perspectiva de uma evolução do Tricolor gaúcho. Principalmente pelas duas paralisações que a temporada terá, tanto na próxima data Fifa, como a pausa para a disputa do Novo Mundial de Clubes.

“Vamos ter, felizmente, a data Fifa e a parada do Mundial de Clubes em junho. O Mano vai implementar várias coisas. Os jogadores estão atentos e mostram o que querem, então vamos ter uma produção muito maior”, complementou Felipão.

Grêmio passará a centralizar esforços no Brasileirão antes da paralisação na temporada

Antes da paralisação da temporada para a disputa do Mundial de Clubes, o Imortal ainda terá mais quatro compromissos. Três deles pelo Brasileirão e um pela Sul-Americana. Apesar de inicialmente o torneio continental ser a prioridade, o foco passará a ser emplacar uma reação no Campeonato Brasileiro antes da parada nos compromissos. Afinal, o Grêmio encontra-se na zona de rebaixamento da competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook