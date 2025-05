Botafogo não deve ‘mudar rota’ após fim de acordo com Wendel

Wendel e Botafogo rompem acordo, e volante vai seguir no Zenit - (crédito: Foto: Divulgação/FC Zenit)

Mesmo com a ruptura entre Botafogo e Wendel, o Alvinegro não deve contratar outro volante para a sequência da temporada. No entanto, o clube carioca vai avaliar opções durante o período de contratações de 1º a 10 de junho para o Mundial de Clubes. Depois, de 10 de julho a 2 de setembro, quando há a janela tradicional. A informação é do “ge”.

Nos bastidores, o Botafogo avalia que os volantes à disposição correspondem dentro de campo. Marlon Freitas e Gregore são os titulares absolutos no time de Renato Paiva. No entanto, Allan, Patrick de Paula, Danilo Barbosa e Newton são outras opções ao longo da temporada.

Até o momento, o foco do Botafogo permanece o mesmo: zagueiro, meia e ponta-direita. As duas primeiras posições estão à frente na lista de prioridades. O clube até tentou fazer contratações na janela doméstica, em abril, mas sem sucesso.

Na posição mais avançada no meio, o único reserva de Savarino é o jovem Kauan Lindes. Santi Rodríguez pode atuar por essa faixa, mas joga mais como ponta pela esquerda. Na zaga, os jovens Jair e David Ricardo assumem a responsabilidade em meio às lesões dos titulares Bastos e Alexsander Barboza.

Enquanto isso o Botafogo se prepara para a “decisão” contra a Universidad de Chile, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O time precisa de uma vitória para avançar às oitavas da competição.

