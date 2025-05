LBF: Cerrado recebe Santo André em confronto direto por vaga nos playoffs

Faltam apenas cinco jogos para o fim da primeira fase da Liga de Basquete Feminino (LBF) e toda partida ganhou clima de decisão. É nessa atmosfera que o Cerrado recebe o Santo André, neste domingo (25/5), às 11h, no ginásio da Asceb, em um confronto direto para garantir uma vaga nos playoffs. Uma vitória encaminha a classificação do time candango, enquanto a derrota pode complicar a situação para a reta final da temporada. A TV Brasil transmite o duelo.

Estreante na competição, a equipe da capital federal está perto de garantir um lugar no mata-mata logo na primeira tentativa. O cenário atual coloca o Cerrado em oitavo, última posição de classificação, com seis vitórias e nove derrotas. O principal adversário é justamente o Santo André, em nono, com dois triunfos a menos e um revés a mais. Por isso, o embate deste domingo pode ser decisivo para ambos os lados.

A situação do time candango poderia ser melhor, mas a equipe desperdiçou uma boa oportunidade ao perder do Unimed Campinas na última terça-feira (20/5), por 54 x 65, como mandante. O resultado fez as representantes do DF deixarem as campinenses abrirem vantagem na frente, assim como o Sodiê Mesquita, em sétimo com sete vitórias. Por isso, a responsabilidade está maior contra o Santo André, além de ser a última partida da sequência de cinco consecutivas em casa.

“Todos os jogos agora são fundamentais e muito difíceis. Não podemos nos dar ao luxo de ter uma baixa intensidade, assim como contra o Campinas, se não vamos sofrer. Temos que aprender com os erros e dar o melhor em cada quarto, com muita dedicação, para conquistar mais vitórias e alcançar o objetivo que traçamos”, disse o técnico Alan Monteiro.

Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla ((https://www.sympla.com.br/evento/cerrado-x-santo-andre-lbf-2025/2940955?referrer=l.instagram.com)) e custam R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia, além da promoção de quatro entradas por R$ 10 cada. Também será feita venda na bilheteria do ginásio antes do jogo.

Depois do Santo André, o Cerrado terá outras paradas duras pela frente. O adversário seguinte será o atual bicampeão da LBF, Sesi Araraquara, fora de casa, além de receber o Ourinho e sair novamente para visitar Corinthians e São José. Todas as equipes estão com mais de 60% de aproveitamento na temporada.