Endrick se despede de Carlo Ancelotti no Real Madrid

Endrick não estará presente na primeira lista de Carlo Ancelotti como treinador da Seleção Brasileira por uma lesão no tendão da perna direita, mas o atacante deixou um recado de carinho para o italiano após o anúncio de saída do Real Madrid nesta sexta-feira (23).

“Sou muito grato por todos os conselhos e lições que você me deu desde que cheguei ao Real Madrid, Mister. Sua carreira de sucesso é uma inspiração para todos nós. Desejo-lhe boa sorte em seu novo desafio com a nossa Seleção Brasileira”, escreveu o atacante em suas redes sociais.

A despedida oficial de Carlo Ancelotti, treinador mais vitorioso da história do Real Madrid, acontece neste sábado (24), contra a Real Sociedad, no Santiago Bernabéu, pela última rodada do Campeonato Espanhol 2024/25, que teve o Barcelona como campeão.

Endrick preocupa para o Mundial de Clubes

Com a lesão no tendão da perna direita, Endrick não terá condição de participar dos jogos contra Equador e Paraguai pelas Eliminatórias. Além disso, ele corre risco de desfalcar o Real Madrid para o Mundial de Clubes, que terá início no dia 14 de junho.

O Real Madrid está no Grupo H, que também conta com Pachuca (México), Al-Hilal (Arábia Saudita) e Salzburg (Áustria).

