Wrexham supera grandes do Brasil em lucro com publicidade e patrocínios

O Wrexham, clube que disputou a Terceira Divisão da Inglaterra nesta temporada, teve uma arrecadação de R$ 97 milhões com patrocínios e publicidade. Assim, mesmo que a agremiação galesa esteja em categoria inferior, superou o lucro da maioria dos grandes times brasileiros. A sua receita foi inferior a apenas quatro equipes: Flamengo, com R$ 323 milhões; Corinthians, com R$ 254 milhões; Palmeiras, com R$ 150 milhões; e São Paulo, com R$ 113 milhões.

Com este resultado publicitário, ficou à frente de clubes brasileiroa que têm visibilidade nacional como o Vasco. A agremiação galesa ainda ficou à frente em receitas com patrocínios e publicidades de Atlético, Fluminense, Internacional. Grêmio e Cruzeiro. O estudo da empresa “Sport Value” evidencia que o Wrexham consegue aproveitar o potencial midiático que passou a ter depois dos atores de Hollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney terem se tornado proprietários em 2021.

O clube ganhou alcance mundial com este novo cenário. Assim, o planejamento com estratégias de marketing focadas no entretenimento, além de trabalhar a ligação emocional com torcedores pelo planeta, mostrou-se eficiente. Outro episódio que alavancou o clube galês em nível mundial foi a produção de série documental “Welcome to Wrexham”.

Ascensão meteórica do Wrexham no Reino Unido

O impacto é simbólico pelo fato do Wrexham não fazer parte do grupo de principais clubes do Reino Unido. Ou até mesmo alcançar a elite do futebol inglês. Contudo, está próximo de alcançar este último desafio. Afinal, em abril, confirmou o acesso para a Segunda Divisão da Inglaterra, a Championship.

Um ano antes, o clube teve sucesso em subir para a Terceira Divisão da Inglaterra, a League One. Ou seja, indiscutivelmente, a ascensão é meteórica. Inclusive, com o acesso para a Championship, o Wrexham tornou-se o primeiro clube da história a conquistar três promoções consecutivas entre as cinco principais divisões do futebol da Inglaterra.

