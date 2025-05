Diniz analisa opções no elenco para substituir Coutinho neste sábado

O técnico Fernando Diniz não contará com Philippe Coutinho para o clássico contra o Fluminense, neste sábado, às 18h30, no Maracanã. O jogador foi expulso na vitória do Vasco sobre o Fortaleza, na 9ª rodada do Brasileirão, e cumprirá suspensão automática.

Assim, Diniz analisa as opções para a vaga do camisa 11 do Vasco. Em tese, a primeira opção é Alex Teixeira. Em entrevista coletiva, o técnico disse que conta com o atacante e que vai procura potencializá-lo.

Payet pode substituir Coutinho

Payet também pode ser quem vai substituir Philippe Coutinho. O meia, que se lesionou, já está treinando com o grupo. No entanto, Diniz não sabe se pode contar com o francês.

“É uma possibilidade, mas não uma certeza que vamos poder contar com o Payet. Ele tem ainda resquícios de dores no joelho, está voltando a treinar. Junto com o DM, vai saber avaliar. Questão de saúde, se vamos aproveitar e como vamos aproveitar no sábado”, disse o treinador em entrevista durante a semana.

Outras duas possibilidades são usar Benjamín Garré centralizado ou olhar para os jogadores da base. Lukas Zuccarello, por exemplo, pode ser uma alternativa. O meia de 18 anos já disputou clássicos entre os profissionais nesta temporada.

Torcida empolgada

A vitória do Vasco em cima do Fortaleza , pela nona rodada Campeonato Brasileiro, ajudou a Record a ter uma boa audiência. Assim, a emissora atingiu a segunda colocação em 11 praças pelo Brasil e no Painel Nacional de Televisão (PNT).

Durante a partida, que teve transmissão das 18h30 às 20h29, a Record registrou cinco pontos de audiência no PNT. No Rio de Janeiro, a emissora obteve 6,1 pontos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.