Palmeiras se reapresenta de olho no Flamengo, e Flaco destaca maturidade da equipe

Flaco López fez o terceiro gol do Palmeiras contra o Ceará - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta sexta-feira (23), na Academia de Futebol, para iniciar a preparação para o jogo contra o Flamengo, às 16h (de Brasília), do próximo domingo (25), no Allianz Parque. Desfalques contra o Ceará, Allan e Raphael Veiga foram a campo e devem enfrentar o Rubro-Negro.

Os jogadores titulares na vitória por 3 a 0 sobre o Vozão, na última quinta-feira, pela Copa do Brasil, fizeram atividades regenerativas no centro de excelência. Os demais atletas foram a campo e realizaram trabalhos técnicos em dimensões reduzidas sob o comando da comissão de Abel Ferreira.

Se o treinador deve contar com os retornos de Veiga e Allan, Felipe Anderson não deve ter condições de jogar no domingo. Afinal, o meia deixou o campo com apenas 11 minutos de jogo e fez exames nesta sexta, que apontaram apenas um edema na coxa direita. Assim, ele cumpriu cronograma interno, assim como o atacante Paulinho, que entrou na segunda etapa.

Autor do terceiro gol diante do Ceará, o atacante Flaco López falou sobre a boa fase do Palmeiras, que venceu 14 dos últimos 15 jogos.

“Acho que o time está em um momento de maturidade muito bom. Desde o começo do ano até agora, crescemos muito. Todos estão fazendo muito bem o seu trabalho, dando uma boa dor de cabeça para o Abel. Acho que isso é o mais importante, todos estão tendo minutos e conseguindo aproveitar ao máximo. Isso me deixa muito feliz porque eu sei que todo mundo quando entrar vai dar o seu melhor e, graças a Deus, estamos todos em boa fase”, destacou.

Flaco analisa Palmeiras x Flamengo no próximo domingo

O atacante argentino projetou o duelo diante do Flamengo, que coloca frente a frente o líder com o segundo colocado do Campeonato Brasileiro.

“Muito feliz de ter esses jogos, que são os que o jogador sempre sonha em jogar. Somos abençoados por fazer parte de jogos assim. Estamos nos preparando da melhor maneira, hoje foi um treino muito pegado. Se Deus quiser, no jogo as coisas vão sair como a gente planeja e tomara que com mais três pontos”.

