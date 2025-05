Real Madrid x Real Sociedad: onde assistir, escalações e arbitragem

Na despedida do técnico Carlo Ancelotti, o Real Madrid recebe a Real Sociedad neste sábado (24), pela última rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. A bola rola às 11h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, e a expectativa é de grande festa para se despedir do treinador mais vitorioso da história do clube merengue.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Endrick deixa mensagem de despedida para Carlo Ancelotti

Como chega o Real Madrid

O Real Madrid vai se despedir do técnico Carlo Ancelotti, maior vencedor da história do clube, que deixará a equipe para assumir a Seleção Brasileira na sequência do ano.

O italiano fará sua última partida no comando do time merengue, que também se despede da decepcionante temporada de 2024/25. Sem títulos e com uma série de derrotas dolorosas para o Barcelona, o Real busca uma vitória no Santiago Bernabéu para encerrar este ciclo de forma positiva.

O time merengue é o vice-líder do Campeonato Espanhol com 81 pontos, quatro a menos que o já campeão Barcelona. No entanto, a partida deste sábado vale para o Mbappé. Isto porque o atacante pode confirmar a artilharia desta edição de LaLiga. No momento, o francês comanda a lista com 29 gols, quatro a mais que Robert Lewandowski.

Contudo, o técnico Carlo Ancelotti terá uma série de problemas para montar o time neste sábado. Endrick, Rodrygo, Mendy, Rüdiger, Alaba, Camavinga, Militão e Carvajal. Além disso, Bellingham está suspenso e completa a lista de desfalques.

Como chega a Real Sociedad

Por outro lado, a Real Sociedad também fez uma temporada decepcionante. O ponto alto foi chegar às quartas de final da Liga Europa, onde acabou sendo eliminado pelo Manchester United, vice-campeão do torneio.

Sem chances de classificação para as próximas competições europeias e sem risco de rebaixamento, o time somente cumpre tabela nesta rodada derradeira. A Sociedad está na 11ª posição, com 46 pontos em LaLiga.

Por fim, a Real Sociedad não poderá contar com Aguerd, Becker e Óskarsson, baixas para a despedida do clube na temporada 2024/25.

Real Madrid x Real Sociedad

38ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: sábado, 24/05/2025, às 11h15 (de Brasília).

Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP).

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Asencio, Jacobo Ramón e Fran García; Tchouaméni, Valverde, Modric e Arda Güler; Vini Jr e Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Zubeldia e Javi López; Brais Méndez, Zubimendi e Pablo Marín; Sergio Gómez, Oyarzabal e Kubo. Técnico: Imanol Alguacil.

Árbitro: Mario Melero López (ESP).

VAR: Jorge Figueroa Vázquez (ESP).

