Neymar faz post após eliminação do Santos na Copa do Brasil

Neymar utilizou suas redes sociais nesta sexta-feira (23) para se manifestar após a eliminação do Santos na Copa do Brasil. O Peixe ficou no empate sem gols com o CRB, na quinta (22), em Maceió, e, nos pênaltis, acabou eliminado da competição.

O craque publicou uma foto dele em campo na partida contra o CRB e falou sobre o atual momento da equipe. Em um tom mais animador, Neymar falou sobre a vontade que possui para ajudar o Santos a encerrar a sequência de jogos sem vitória.

“Vontade de sair dessa situação é maior do que a tristeza de agora!”, escreveu o craque.

Aliás, a frase do astro vai diferente da entrevista dada após o jogo no estádio Rei Pelé. O craque disse que o Santos não pode só depender dele e cobrou uma nova atitude da equipe.

“Eu sei que, comigo dentro de campo, as coisas são diferentes. Você viu que, em 20 e 25 minutos, eu posso fazer a diferença. Eu sei que posso ajudar meus companheiros. Primeiro jogo que eu voltei depois de um longo tempo. Mas acho que não pode depender só de mim. Todo mundo sabe da situação em que a gente está, e a gente precisa de todos os jogadores para sair desta situação”, disse Neymar.

A eliminação colocou em xeque não só a temporada do Santos, mas também o futuro do camisa 10. Afinal, com contrato apenas até o dia 30 de junho, Neymar não garantiu que vai renovar contrato com o Peixe. Caso não estenda o vínculo, ele só terá mais três jogos.

