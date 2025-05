Empresário do volante Jair faz críticas à diretoria do Vasco: ‘Sacanagem com ele’

Vinícius Prattes, empresário de Jair, fez duras críticas à diretoria do Vasco e ao tratamento dado pelo clube ao jogador. O volante não foi relacionado para o clássico deste sábado contra o Fluminense.

“O Jair não saiu do time por questão técnica nenhuma, não é culpa do treinador que sempre quis trabalhar com ele. Foi por contrato. Ele tem salário alto e isso incomoda o Pedrinho e o Felipe. A verdade é essa. Estão fazendo uma sacanagem com ele, oferecendo o cara para meio mundo porque ainda não completou 7 jogos. Isso não é gestão, é falta de profissionalismo. Estão tratando um atleta sério, que sempre foi correto, como se fosse um peso. Lamentável. O atleta só sai se pagarem o contrato todo. Problema não é meu e sim do Vasco”, afirmou Prattes.

Assim, o empresário ainda comentou: “Quando ele veio ao clube, abriu mão de receber o que tinha pra ganhar na transferência para poder jogar no Vasco. A princípio, vamos respeitar o contrato que temos. Não foi (relacionado). Está fora de novo por este motivo (direção). Pelo treinador, estaria como titular”. As declarações foram postadas no Instagram do jornalista Venê Casagrande.

Jair tem contrato com o Vasco até o final de 2025. Atualmente, o volante tem o quinto maior salário do elenco. Está atrás apenas de Coutinho, Payet, João Victor e Vegetti.

Diniz elogiou Jair

Na coletiva de imprensa após a vitória contra o Fortaleza pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Fernando Diniz comentou sobre Jair. Diniz analisou a situação do clube e elogiou o volante.

“O Jair já fez seis partidas. Ele é um jogador de que eu gosto. E não quer dizer que vai sair daqui. Já tentei levá-lo para o Fluminense, mas temos muitos jogadores para a posição. Estamos em uma análise para saber se o Jair vai ficar ou não. Uma coisa completamente aberta. Eu gosto muito dele, mas nós temos muitos jogadores ali (na posição de volante) – explicou o treinador do Vasco ao ser perguntado sobre o assunto.

