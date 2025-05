De olho em decisão, Antony faz golaço, mas Betis empata com Valencia pelo Espanhol

De olho na decisão da Conference League, o Betis encerrou sua participação no Campeonato Espanhol com empate em 1 a 1 com o Valencia, nesta sexta-feira (23), no estádio Benito Villamarín. Antony fez um golaço que abriu o placar para a equipe da Andaluzia, enquanto Mir deixou tudo igual para os Che.

Assim, o Betis já tinha assegurado a quinta colocação de LaLiga e termina a competição com 60 pontos, classificado para a Liga Europa. Já o Valencia chega a 46, na 12ª posição.

Na próxima quarta-feira (28), às 16h (de Brasília), o Betis encara o Chelsea na final da Conference League, que ocorrerá na Polônia. Aliás, é a chance de uma das duas equipes sair com um título na atual temporada.

Mais de 50 mil torcedores estiveram no Benito Villamarín para apoiar o Betis, que fazia sua última partida em casa antes da decisão da competição continental. Em campo, as duas equipes protagonizaram um jogo amarrado, sem muita criatividade. Vale destacar que a partida não valia muita coisa para nenhum dos times.

No entanto, apesar de um jogo decisivo no meio da próxima semana, Antony começou como titular e não decepcionou. O brasileiro recebeu de Isco na entrada da área e finalizou no ângulo para marcar um golaço.

Na segunda etapa, os dois times seguiram fazendo um jogo morno. O Betis não queria forçar muito de olho no Chelsea e o Valencia estava na dele, tentando uma saída ou outra na boa. Aos 30 minutos, Mir deixou tudo igual para os Che, decretando números finais à partida.

