Ronaldo acerta venda do Real Valladolid a grupo dos EUA

Em mais uma temporada complicada, com muitos protestos dos torcedores, o Real Valladolid anunciou, nesta sexta-feira (23), que Ronaldo Fenômeno assinou um acordo para vender suas ações do clube a um grupo norte-americano.

Lanterna do Campeonato Espanhol e já rebaixado, o Valladolid passa agora a ter um novo dono e deixa de ser controlado pelo ex-jogador da Seleção Brasileira.

De acordo com informações do jornal ‘Marca’, da Espanha, o clube vendeu suas ações por cerca de 50 milhões de euros. O grupo comprador, Ignite, tem como líder Gabriel Solares, nome conhecido no futebol mexicano e ex-presidente do Querétaro. Ele tem ligação com o Grupo Pachuca.

No entanto, o Valladolid informou em nota oficial que a transação ainda depende da aprovação do Conselho Superior de Esportes da Espanha.

Ronaldo era dono do Valladolid desde 2018, quando comprou 51% das ações do clube.

