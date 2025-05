Copa do Brasil chega às oitavas de final com boas surpresas

As oitavas de final da Copa do Brasil terão somente 12 times da Série A, o menor número desde 2021. Na fase mais recente, ficaram pelo caminho mais quatro times da principal divisão do futebol nacional: Grêmio, Santos, Ceará e Fortaleza, um dos representantes na Libertadores da América.

As surpresas da próxima fase são Retrô e CSA, atualmente na Série C, Athletico-PR e CRB, que estão na B. À exceção do Fortaleza, todos os clubes que jogam a Libertadores seguem na Copa do Brasil: Botafogo, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Bahia e Internacional. Completam o grupo dos classificados Fluminense, Vasco, Atlético-MG, Cruzeiro, Corinthians e Red Bull Bragantino.

Os confrontos das oitavas de final serão definidos por sorteio ainda sem data marcada e sem direcionamento em potes. Ou seja, todos poderão se enfrentar, o que torna a competição mais emocionante e imprevisível. Por exemplo, há possibilidade de clássicos regionais, como Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Fluminense ou CSA e CRB.

Os duelos vão acontecer em jogos de ida e volta entre os dias 29 de julho e 7 de agosto. Até lá, os clubes já poderão ter alguns reforços contratados na janela de meio de ano, o que certamente vai tornar ainda mais difícil a missão dos times com menos recursos.

A última surpresa a ganhar o título foi o Paulista, de Jundiaí, em 2005. De lá para cá, a taça sempre foi para a sede de grandes clubes. Além da alta premiação, a conquista é um poderoso atalho para a Libertadores da América, a principal competição continental. Quando as bolinhas forem retiradas no sorteio, muito estará em jogo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.