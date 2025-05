Cruzeiro tem Kaiki como alvo do Benfica na próxima janela

O lateral-esquerdo Kaiki, de apenas 22 anos, entrou no radar do Benfica, de Portugal, e pode se transferir ainda em junho de acordo com informações do Central da Toca e Samuca TV. O jogador do Cruzeiro, em alta após conquistar a titularidade, está sendo monitorado há meses por clubes europeus e pode receber proposta na próxima janela de transferências.

Desde o empréstimo de Marlon ao Grêmio, Kaiki assumiu a posição e tem mostrado solidez sob o comando do técnico Leonardo Jardim. Ainda em 2023, o próprio Benfica já havia feito sondagens pelo atleta, que é formado na base da equipe mineira. O desempenho recente, no entanto, aumentou o interesse dos europeus.

No segundo semestre do ano passado, o Cruzeiro decidiu estender o contrato do lateral, que agora vai até o final de 2027. A valorização reflete não apenas o desempenho em campo, mas também o potencial de negociação com o mercado internacional. Neste ano, Kaiki já disputou 20 partidas e deu duas assistências.

O movimento do Benfica também se relaciona à possível venda de Álvaro Carreras para o Real Madrid. O clube português exige 50 milhões de euros para liberar o espanhol, o que abre espaço no elenco. Além disso, por conta do Super Mundial de Clubes, a FIFA antecipou a abertura da janela de transferências, permitindo que a negociação ocorra entre os dias 1º e 10 de junho.

